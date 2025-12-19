 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

АДГУР ПИЛИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВЫСТАВКИ «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Новости Пятница, 19 декабря 2025 19:10
Оцените материал
(0 голосов)
АДГУР ПИЛИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВЫСТАВКИ «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась ежегодная выставка «Лучшая работа года». В экспозиции представлено более 40 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, созданных в течение года.

Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия. открывая выставку, отметила, что конкурс на получение государственной премии был учреждён в 2001 году. Ежегодно государственная комиссия согласно положению о проведении конкурса выбирает троих победителей.

«Эта выставка – возможность собрать в одном пространстве разные работы художников. Для нас очень сложно собрать эту экспозицию, потому что у нее нет темы, направления, определённой задачи, кроме той, что это работы художников, которые трудились в течение года и в конце могут представить их на суд зрителя. Лучшую работу определяет художественный совет, который за несколько дней до открытия выставки определил имена троих победителей», – сказала Арсалия.

Председатель Союза художников РА Виталий Джения поздравил победителей.

«Мы открыли обновлённую галерею, и эта выставка очень значима для абхазских художников. Поздравляю победителей и желаю, чтобы это стало стимулом для других художников», – сказал он.

Министр культуры Даур Кове назвал сегодняшнее открытие выставки большим праздником, так как ЦВЗ недавно был восстановлен после пожара.

В этом году победителем выставки стал Адгур Пилия. Его работа «Свадьба» (картон, масло, 167 см х 51,5 см) заняла первое место.

Второе место конкурсная комиссия присудила работе Апще Хагба «Пересечения» (бумага, тушь, 30 см х 40 см).

Третье место у Маяны Габлия, представившей «Автопортрет» (керамика).

Поощрительными грамотами были отмечены работы художников Сабины Кварчелия («У Луары новая сиделка»), Сасуна Торосяна («Дал - Цабал») и Нодара Цвижба «Джамфер».

Финансовую помощь в восстановлении Центрального выставочного зала оказала Российская Федерация.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 7 раз Последнее изменение Пятница, 19 декабря 2025 19:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ЗАСЕДАНИЕ КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.