АДГУР ПИЛИЯ СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВЫСТАВКИ «ЛУЧШАЯ РАБОТА ГОДА»

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии открылась ежегодная выставка «Лучшая работа года». В экспозиции представлено более 40 произведений живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, созданных в течение года.

Директор ЦВЗ Эльвира Арсалия. открывая выставку, отметила, что конкурс на получение государственной премии был учреждён в 2001 году. Ежегодно государственная комиссия согласно положению о проведении конкурса выбирает троих победителей.

«Эта выставка – возможность собрать в одном пространстве разные работы художников. Для нас очень сложно собрать эту экспозицию, потому что у нее нет темы, направления, определённой задачи, кроме той, что это работы художников, которые трудились в течение года и в конце могут представить их на суд зрителя. Лучшую работу определяет художественный совет, который за несколько дней до открытия выставки определил имена троих победителей», – сказала Арсалия.

Председатель Союза художников РА Виталий Джения поздравил победителей.

«Мы открыли обновлённую галерею, и эта выставка очень значима для абхазских художников. Поздравляю победителей и желаю, чтобы это стало стимулом для других художников», – сказал он.

Министр культуры Даур Кове назвал сегодняшнее открытие выставки большим праздником, так как ЦВЗ недавно был восстановлен после пожара.

В этом году победителем выставки стал Адгур Пилия. Его работа «Свадьба» (картон, масло, 167 см х 51,5 см) заняла первое место.

Второе место конкурсная комиссия присудила работе Апще Хагба «Пересечения» (бумага, тушь, 30 см х 40 см).

Третье место у Маяны Габлия, представившей «Автопортрет» (керамика).

Поощрительными грамотами были отмечены работы художников Сабины Кварчелия («У Луары новая сиделка»), Сасуна Торосяна («Дал - Цабал») и Нодара Цвижба «Джамфер».

Финансовую помощь в восстановлении Центрального выставочного зала оказала Российская Федерация.

Об этом сообщает Апсныпресс.