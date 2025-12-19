 

Новости Пятница, 19 декабря 2025 19:14
ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА – ЗОНА ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В преддверии новогодних каникул сотрудники линейного управления внутренних дел на транспорте МВД Абхазии провели профилактические беседы с учащимися Сухумской средней школы №11. Цель беседы – повышение уровня безопасности на объектах железнодорожного транспорта.

Особое внимание в ходе бесед было уделено основным знакам безопасности на железнодорожном транспорте, их значению и важности для предотвращения несчастных случаев. Инспекторы разъяснили учащимся, что железнодорожная инфраструктура является зоной повышенной опасности, где малейшая невнимательность может привести к трагическим последствиям.

Также обсуждались правила поведения несовершеннолетних на объектах транспортной инфраструктуры. Инспекторы подробно описали допустимые действия и категорически запрещенные, акцентируя внимание на опасности игр вблизи железнодорожных путей и переходов в неустановленных местах.

Лекция предоставила учащимся важные знания о безопасности и ответственности на транспорте.

Об этом сообщает сайт МВД.

