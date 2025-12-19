 

В НИЖНЕЙ ЭШЕРЕ СТРОЯТ ДОРОГУ

В НИЖНЕЙ ЭШЕРЕ СТРОЯТ ДОРОГУ

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Строительство дороги в Нижней Эшере планируют завершить до конца года. Работы по укладке асфальта находятся на завершающем этапе. Об этом сообщил глава Собрания Сухумского района Астамур Авидзба.

По его словам, ранее на этом участке асфальтового покрытия не было. Он отметил, что дорога имеет важное значение для района, она улучшит транспортную доступность и создаст условия для его развития и привлечения туристов. Говоря о работе депутатов Собрания, Астамур Авидзба сообщил, что после вступления в полномочия был обновлен регламент. В документ внесены изменения, направленные на повышение открытости депутатов.

«Мы добавили определенный пункт, что депутаты собрания раз в месяц в администрациях сел будут принимать граждан, то есть своих избирателей», – отметил он.

Кроме того, в регламенте предусмотрена возможность дистанционного участия депутатов в голосовании в случае форс-мажорных обстоятельств.

