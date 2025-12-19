 

РОССИЯ И АБХАЗИЯ БУДУТ СОВМЕСТНО СОЗДАВАТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ МУЗЕЯ НЕСТОРА ЛАКОБА

Новости Пятница, 19 декабря 2025 19:21
РОССИЯ И АБХАЗИЯ БУДУТ СОВМЕСТНО СОЗДАВАТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ МУЗЕЯ НЕСТОРА ЛАКОБА

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Министр культуры Даур Кове уточнил, что для экспозиции планируется использовать документы из российских архивов, где хранится много информации об абхазском революционере.

«Личность Нестора Аполлоновича Лакоба знаменует собой целую эпоху. И мы хотим посредством вот этого сотрудничества, этих документов, которые будут представлены, рассказать, как развивалась эта эпоха», – рассказал он в интервью АГТРК.

Также в рамках сотрудничества планируется съёмка документального фильма об этом историческом периоде.

Дом-музей Нестора Лакоба в Сухуме был открыт в 1983 году и отремонтирован в 2023. Экспонатов в нём пока нет – новую экспозицию планируется создать к осени следующего года.

Напомним, во время своего последнего визита первый замруководителя АП России Сергей Кириенко посещал музей.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Пятница, 19 декабря 2025 19:25

