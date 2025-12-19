 

ТПП ПРОВЕЛА ПРЕДНОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ

Новости Пятница, 19 декабря 2025 21:20
ТПП ПРОВЕЛА ПРЕДНОВОГОДНЮЮ ЯРМАРКУ

Сухум. 19 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В преддверии самого долгожданного и всеми любимого праздника – Нового года, Торгово-промышленная палата Республики Абхазия организовала новогоднюю ярмарку местных производителей, в рамках проекта ТПП «Руками женщин».

Мероприятие, которое стало для палаты хорошей традицией, проходило в ресторане «Магнолия» и собрало более 70 умельцев из разных районов республики, представивших богатый ассортимент товаров, выполненных в духе новогодней тематики.

Ярмарка открылась выступлением маленьких участников вокальной студии Саиды Габния и музыкальной группы «Straza» под руководством Рамины Задей, которые с удовольствием исполнили песни, посвященные Новому году. Приглашенные ТПП аниматоры в нарядах Деда Мороза, Снегурочки и сказочного персонажа Гринча, добавили всем праздничного настроения.

Вниманию посетителей ярмарки были представлены изящные украшения, ароматные сладости, свечи, вязанные изделия, оригинальные сувениры, картины, игрушки и многое другое, создававшие ощущение настоящего зимней сказки. Каждая поделка была пропитана любовью и желанием подарить радость в эти предпраздничные дни. Здесь же была организована продажа живых елок.

Гости мероприятия имели возможность не только приобрести уникальные новогодние подарки для своих друзей и близких, но и смогли окунуться в атмосферу тепла, уюта и радости, которые царили на ярмарке.

Такие мероприятия не просто помогают поддерживать местных предпринимателей, но и создают добрые традиции, объединяя людей перед наступающим праздником.

Торгово-промышленная палата вновь доказала, что сказка начинается с маленьких чудес и эти чудеса мы создаем все вместе, веря в новогоднее волшебство!

РОССИЯ И АБХАЗИЯ БУДУТ СОВМЕСТНО СОЗДАВАТЬ ЭКСПОЗИЦИЮ МУЗЕЯ НЕСТОРА ЛАКОБА
