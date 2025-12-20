В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА РЕГИОНАЛЬНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЕ ОБЩЕСТВО «АПСНЫ»

Сухум. 20 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Санкт-Петербурге состоялась регистрация абхазского общества. Полное наименование: Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Культурно-просветительское общество «Апсны» («Страна души»)». Об этом сообщила кандидат исторических наук, директор издательства «Юридический центр Пресс» (г. Санкт-Петербург) Ирина Дамения на своей странице в соцсети ФБ.

По ее словам, была проделана большая работа по оформлению общества и получению статуса организации. Теперь у абхазов Санкт-Петербурга есть возможность в продолжении своей деятельности и представлении себя уже в официальном представительстве.

«У нас много планов: от продолжения решения задач по консолидации всех абхазов Санкт-Петербурга, Ленинградской области и всего Северо-Западного региона Российской Федерации до проведения значимых для Республики Абхазия мероприятий, встреч, конференций, форумов и фестивалей», – отмечает Дамения.

«Культурно-просветительское общество «Апсны» («Страна души»)» планирует налаживание контактов с абхазскими обществами Российской Федерации в Москве, Ростове-на-Дону, Краснодаре, а также абхазскими диаспорами Федеративной Республики Германия, Турецкой Республики, Сирийской Арабской Республики.

«И это не просто наши желания и мечты. Эта возможность вполне осуществима, так как в Санкт-Петербурге есть большая группа глубоко патриотичных людей, любящих свою Родину, чтящих идеалы Апсуара. Их деятельность уже давно известна. Ведь именно Санкт-Петербург стал центром информационного, гуманитарного, научного, медицинского руководства в годы Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг.», – отметила Ирина Дамения.

Она напомнила, что в Санкт-Петербурге живет известный в Абхазии и России Рауф Тархунович Айба, возглавивший немыслимую в те годы деятельность.

«И мы горды этим. В июне этого года на встрече абхазов Санкт-Петербурга с президентом Абхазии Бардой Зурабовичем Гунба, Рауф Тархунович, несмотря на свой возраст, возглавлял нашу делегацию, ставил насущные вопросы развития Абхазии, делал конкретные предложения по отдельным вопросам внешней и внутренней политики», – подчеркнула Ирина Дамения.

В 2024 г. Рауф Айба подготовил обстоятельное обширное исследование по всем проблемам развития Республики Абхазия. Это исследование он назвал своим Манифестом «Апсуара», которое получило высокую оценку среди абхазских политологов и историков. И сегодня он стоит в строю среди многочисленного числа абхазской молодежи, которые успешно обучаются и представляют Республику Абхазия в Санкт-Петербурге.

«Мы уверены, потенциал у нас есть. Мы и впредь будем ставить и решать задачи, которые будут только поднимать нашу страну на высокий уровень взаимосотрудничества между Республикой Абхазия и Санкт-Петербургом!» – добавила Ирина Дамения.