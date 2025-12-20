НОВОБРАНЦЫ ГСО ПРИНЯЛИ ПРИСЯГУ НА ВЕРНОСТЬ РОДИНЕ

Сухум. 20 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Новобранцы Государственной службы охраны приняли присягу на верность Родине. Церемония прошла во дворе Администрации президента Республики Абхазия. Новобранцы ГСО будут участвовать в мероприятиях на высшем уровне, нести почетный караул у комплекса правительственных зданий.

Клятву на верность Родине прочитали новобранцы из разных районов страны.

Все они с хорошей физической подготовкой. Многие – уже с высшим образованием.

Поздравительный адрес новобранцам направил и.о.начальника Государственной службы охраны Нарсоу Гунба:

«Уважаемые военнослужащие!

Сегодня, принимая Военную присягу, вы сделали один из самых важных шагов в своей жизни. С этого дня на вас возложена высокая честь и большая ответственность — защищать нашу Родину, свой народ, свои семьи.

Желаю вам стойкости, дисциплины и взаимного уважения. Пусть служба пройдёт без происшествий, а полученные знания и опыт станут прочной основой для вашей дальнейшей жизни и карьеры».

В церемонии присяги приняли участие начальник штаба ГСО Алхас Жиба, командир отдельной роты ГСО Рашит Таркил.

Церемония завершилась торжественным маршем личного состава.