ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ НА ТРИ МЕСЯЦА
Сухум. 20 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазии вводятся новые льготы на электроэнергию и замораживаются тарифы. В эксклюзивном интервью Абхазскому телевидению министр энергетики Батал Мушба рассказал о крупном социальном пакете, который готовит правительство.
В ответ на общественный запрос о социальной справедливости с 1 января 2026 года вводятся льготы 50% на оплату электроэнергии для ключевых категорий граждан:
Учителя сельской местности;
Инвалиды I группы;
Многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей);
Матери-одиночки (официально признанные).
Тарифы для всего населения будут «заморожены» на зимний период (январь-март 2026 года) на уровне 2025 года. Это поможет справиться с высоким зимним потреблением без роста расходов.
Все меры поддержки будут утверждены до конца года.
