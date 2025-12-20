ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ НА ТРИ МЕСЯЦА

Сухум. 20 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Абхазии вводятся новые льготы на электроэнергию и замораживаются тарифы. В эксклюзивном интервью Абхазскому телевидению министр энергетики Батал Мушба рассказал о крупном социальном пакете, который готовит правительство.

В ответ на общественный запрос о социальной справедливости с 1 января 2026 года вводятся льготы 50% на оплату электроэнергии для ключевых категорий граждан:

Учителя сельской местности;

Инвалиды I группы;

Многодетные семьи (трое и более несовершеннолетних детей);

Матери-одиночки (официально признанные).

Тарифы для всего населения будут «заморожены» на зимний период (январь-март 2026 года) на уровне 2025 года. Это поможет справиться с высоким зимним потреблением без роста расходов.

Все меры поддержки будут утверждены до конца года.