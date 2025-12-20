ПЕДАГОГИ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В «АРТЕКЕ»

Сухум. 20 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Педагоги Абхазии прошли очное обучение в международном детском центре «Артек». Участники программы повышения квалификации ознакомились с ключевыми направлениями школьной воспитательной работы, а также с методами выявления и поддержки способных и талантливых детей.