ПЕДАГОГИ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В «АРТЕКЕ»
Сухум. 20 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Педагоги Абхазии прошли очное обучение в международном детском центре «Артек». Участники программы повышения квалификации ознакомились с ключевыми направлениями школьной воспитательной работы, а также с методами выявления и поддержки способных и талантливых детей.
Обучение организовано в рамках конкурса «Навигаторы детства Республики Абхазия».
Программа дала практический результат в виде подготовки педагогов, ориентированных на наставничество и развитие у школьников творческого и критического мышления.
