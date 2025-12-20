 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПЕДАГОГИ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В «АРТЕКЕ»

Новости Суббота, 20 декабря 2025 20:33
Оцените материал
(0 голосов)
ПЕДАГОГИ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В «АРТЕКЕ»

Сухум. 20 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Педагоги Абхазии прошли очное обучение в международном детском центре «Артек». Участники программы повышения квалификации ознакомились с ключевыми направлениями школьной воспитательной работы, а также с методами выявления и поддержки способных и талантливых детей.

Обучение организовано в рамках конкурса «Навигаторы детства Республики Абхазия».

Программа дала практический результат в виде подготовки педагогов, ориентированных на наставничество и развитие у школьников творческого и критического мышления.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Суббота, 20 декабря 2025 20:35

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТАРИФЫ НА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ЗАМОРАЖИВАЮТСЯ НА ТРИ МЕСЯЦА ТЕНГИЗ ШАКРЫЛ – ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ ПО ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ «ХОЛОДНЫЙ СТАРТ» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.