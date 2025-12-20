 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТЕНГИЗ ШАКРЫЛ – ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ ПО ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ «ХОЛОДНЫЙ СТАРТ»

Новости Суббота, 20 декабря 2025 20:37
Оцените материал
(0 голосов)
ТЕНГИЗ ШАКРЫЛ – ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ ПО ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ «ХОЛОДНЫЙ СТАРТ»

Сухум. 20 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме завершился первый фестиваль по зимнему плаванию «Холодный старт», объединивший десятки спортсменов из Абхазии и различных регионов России. Несмотря на прохладную температуру воды, в заплывах приняли участие пловцы в возрасте от 7 до 75 лет.

На дистанции 500 метров среди мужчин победу одержал ветеран Отечественной войны Абхазии Тенгиз Шакрыл, серебряным призер стал Петр Морозов, бронзовую награду завоевал Владимир Вологин.

В женском заплыве на этой же дистанции первое место заняла Елена Вардимиади, второе – Екатерина Белоусова, третье – Татьяна Горбунова. Победители и призеры на дистанции 500 метров были отмечены денежными призами.

Особое внимание зрителей привлекли детские заплывы на дистанции 25 метров. Среди участников 9 лет победителем стал Мартин Адлейба, а в возрастной категории 7 лет первое место занял Амир Адлейба.

Зрелищной частью программы стала эстафета, в которой победу одержала команда «Солнечные моржи Абхазии». Второе место заняла команда Федерации зимнего спорта Севастополя, третье – команда «Моржи Кузбасс».

Также в рамках фестиваля прошло награждение победителей и призеров по возрастным категориям на дистанциях 50 и 100 метров.

В церемонии награждения принял участие вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Суббота, 20 декабря 2025 20:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПЕДАГОГИ АБХАЗИИ ПРОШЛИ ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ В «АРТЕКЕ»
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.