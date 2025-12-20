ТЕНГИЗ ШАКРЫЛ – ПОБЕДИТЕЛЬ ФЕСТИВАЛЯ ПО ЗИМНЕМУ ПЛАВАНИЮ «ХОЛОДНЫЙ СТАРТ»

Сухум. 20 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме завершился первый фестиваль по зимнему плаванию «Холодный старт», объединивший десятки спортсменов из Абхазии и различных регионов России. Несмотря на прохладную температуру воды, в заплывах приняли участие пловцы в возрасте от 7 до 75 лет.

На дистанции 500 метров среди мужчин победу одержал ветеран Отечественной войны Абхазии Тенгиз Шакрыл, серебряным призер стал Петр Морозов, бронзовую награду завоевал Владимир Вологин.

В женском заплыве на этой же дистанции первое место заняла Елена Вардимиади, второе – Екатерина Белоусова, третье – Татьяна Горбунова. Победители и призеры на дистанции 500 метров были отмечены денежными призами.

Особое внимание зрителей привлекли детские заплывы на дистанции 25 метров. Среди участников 9 лет победителем стал Мартин Адлейба, а в возрастной категории 7 лет первое место занял Амир Адлейба.

Зрелищной частью программы стала эстафета, в которой победу одержала команда «Солнечные моржи Абхазии». Второе место заняла команда Федерации зимнего спорта Севастополя, третье – команда «Моржи Кузбасс».

Также в рамках фестиваля прошло награждение победителей и призеров по возрастным категориям на дистанциях 50 и 100 метров.

В церемонии награждения принял участие вице-премьер, исполняющий обязанности председателя Государственного комитета по делам молодежи и спорта Таращ Хагба.