ИТОГИ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 12 ЛЕТ
Новости Понедельник, 22 декабря 2025 17:22
Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. При поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Федерации шахмат Абхазии, продолжился чемпионат Республики Абхазии по шахматам в возрастной категории до 12 лет.
Победителями стали:
1. Паравян Атом (Сухум), Смыр Мирра (Н.Афон);
2. Игноян Леонид (Сухум), Саканиа Сания (Сухум);
3. Георгиян Мартин (Гагра), Джения Амели (Сухум).
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.