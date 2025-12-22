 

ИТОГИ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 12 ЛЕТ

Новости Понедельник, 22 декабря 2025 17:22
ИТОГИ ШАХМАТНОГО ТУРНИРА В ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ ДО 12 ЛЕТ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. При поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту и Федерации шахмат Абхазии, продолжился чемпионат Республики Абхазии по шахматам в возрастной категории до 12 лет.

Победителями стали:

1. Паравян Атом (Сухум), Смыр Мирра (Н.Афон);

2. Игноян Леонид (Сухум), Саканиа Сания (Сухум);

3. Георгиян Мартин (Гагра), Джения Амели (Сухум).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

