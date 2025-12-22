НЕСКОЛЬКО ПОЖАРОВ ПРОИЗОШЛИ В РЕСПУБЛИКЕ ЗА МИНУВШИЕ СУТКИ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В селе Лдзаа, Гагрского района, произошел пожар в гостинице «Дельмар». Сигнал о происшествии поступил в МЧС в 23 часа 44 минуты 21 декабря. Огонь тушили сотрудники ПСО по охране Гагрского района. Благодаря усилиям пожарных удалось избежать распространения огня на всю гостиницу и расположенные вблизи домики. Однако кафе выгорело полностью. Причины происшествия устанавливаются.

***

На минувших выходных в Гагре загорелся частный двухэтажный дом по ул. Парковой. Огнеборцы выехали по срочному вызову в 20 часов 40 минут. В результате ЧП выгорели две комнаты дома и чердачное помещение. Пострадавших нет.

***

Чердачное помещение выгорело и при пожаре в селе Приморское, Гудаутского района. Огонь возник в частном одноэтажном доме. Сигнал о возгорании поступил в МЧС 20 декабря в 22 часа 05 минут. В результате происшествия никто не пострадал.