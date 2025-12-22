ОБНАРУЖЕНЫ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники ОБК и ТП т/п Псоу ГТК в зоне таможенного контроля и режима легкового транспорта по направлению «импорт», досмотрели транспортное средство марки «Лада 2114» за государственным регистрационным знаком «B425ОО 761 RUS».

Автомобилем управлял гражданин Российской Федерации Шабанов Владимир Яникович, 2000 года рождения, уроженец г. Батайска Ростовской области, который не заявил в устной или письменной форме о наличии у него товара.

В ходе таможенного досмотра в автомобиле были обнаружены и изъяты черные полиэтиленовые пакеты с фейерверками, среди которых:

– «Сила солнца» на 19 залпов – 12 шт.;

– «Сила солнца» на 36 залпов – 8 шт.;

– «Русский медведь» на 20 залпов – 12 шт.

Материалы дела переданы в отдел дознания и таможенных расследований ГТК.