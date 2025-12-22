КОМАНДА «АПСНЫ» – ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Команда «Апсны» стала победителем клубного чемпионата Республики Абхазия по настольному теннису «Высшая лига», финал которого состоялся в Сухуме. Второе место заняла команда «Пивзавод», третье – «Восточная Абхазия».

Чемпионат стартовал в апреле и объединил 10 команд: «Апсны», «Восточная Абхазия», «Сухум», «Пивзавод», «Гагра», «РДЮСШ игр», «Новый район», «АГУ», «Цандрыпш» и «Гулрыпш». Соревнования прошли в четыре тура и охватили все районы республики.

Победители и призеры чемпионата были награждены денежными призами: за первое место – 100 000 рублей, за второе – 50 000 рублей, за третье – 30 000 рублей.

В составе команды-победителя «Апсны» выступали Ренат Карчава, Амра Амичба, Лаша Давитая и Валерия Джинджия.

Главный судья соревнований Руслан Сарьян.

Организаторами чемпионата стали Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация настольного тенниса Абхазии.