 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

КОМАНДА «АПСНЫ» – ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Новости Понедельник, 22 декабря 2025 17:31
Оцените материал
(0 голосов)
КОМАНДА «АПСНЫ» – ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Команда «Апсны» стала победителем клубного чемпионата Республики Абхазия по настольному теннису «Высшая лига», финал которого состоялся в Сухуме. Второе место заняла команда «Пивзавод», третье – «Восточная Абхазия».

Чемпионат стартовал в апреле и объединил 10 команд: «Апсны», «Восточная Абхазия», «Сухум», «Пивзавод», «Гагра», «РДЮСШ игр», «Новый район», «АГУ», «Цандрыпш» и «Гулрыпш». Соревнования прошли в четыре тура и охватили все районы республики.

Победители и призеры чемпионата были награждены денежными призами: за первое место – 100 000 рублей, за второе – 50 000 рублей, за третье – 30 000 рублей.

В составе команды-победителя «Апсны» выступали Ренат Карчава, Амра Амичба, Лаша Давитая и Валерия Джинджия.

Главный судья соревнований Руслан Сарьян.

Организаторами чемпионата стали Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация настольного тенниса Абхазии.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Понедельник, 22 декабря 2025 17:34

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ОБНАРУЖЕНЫ НЕЗАДЕКЛАРИРОВАННЫЕ ФЕЙЕРВЕРКИ ТРИ ЗОЛОТА, СЕРЕБРО И ТРИ БРОНЗЫ У АБХАЗСКИХ КАРАТИСТОВ НА КУБКЕ РОССИИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.