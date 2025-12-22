ТРИ ЗОЛОТА, СЕРЕБРО И ТРИ БРОНЗЫ У АБХАЗСКИХ КАРАТИСТОВ НА КУБКЕ РОССИИ
Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали абхазские спортсмены на Кубке России по каратэ-до шотокан Казэ Ха. Соревнования прошли в Туле. В турнире приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из регионов России и Республики Абхазия
На протяжении двух дней зрители наблюдали зрелищные поединки, высокую технику и упорную борьбу.
Двукратной победительницей турнира стала Алана Боциева, еще одно золото в копилку команды принес Амир Харчилава. Серебряную медаль завоевал Алим Джопуа. Николь Агумаа завоевала сразу три бронзовые награды, вернувшись на соревновательный татами после шестилетнего перерыва.