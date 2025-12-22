ТРИ ЗОЛОТА, СЕРЕБРО И ТРИ БРОНЗЫ У АБХАЗСКИХ КАРАТИСТОВ НА КУБКЕ РОССИИ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали абхазские спортсмены на Кубке России по каратэ-до шотокан Казэ Ха. Соревнования прошли в Туле. В турнире приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из регионов России и Республики Абхазия