 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ТРИ ЗОЛОТА, СЕРЕБРО И ТРИ БРОНЗЫ У АБХАЗСКИХ КАРАТИСТОВ НА КУБКЕ РОССИИ

Новости Понедельник, 22 декабря 2025 17:34
Оцените материал
(0 голосов)
ТРИ ЗОЛОТА, СЕРЕБРО И ТРИ БРОНЗЫ У АБХАЗСКИХ КАРАТИСТОВ НА КУБКЕ РОССИИ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Три золотые, одну серебряную и три бронзовые медали завоевали абхазские спортсмены на Кубке России по каратэ-до шотокан Казэ Ха. Соревнования прошли в Туле. В турнире приняли участие более 400 сильнейших спортсменов из регионов России и Республики Абхазия

На протяжении двух дней зрители наблюдали зрелищные поединки, высокую технику и упорную борьбу.

Двукратной победительницей турнира стала Алана Боциева, еще одно золото в копилку команды принес Амир Харчилава. Серебряную медаль завоевал Алим Джопуа. Николь Агумаа завоевала сразу три бронзовые награды, вернувшись на соревновательный татами после шестилетнего перерыва.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Понедельник, 22 декабря 2025 17:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КОМАНДА «АПСНЫ» – ПОБЕДИТЕЛЬ КЛУБНОГО ЧЕМПИОНАТА АБХАЗИИ ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СБОРНАЯ АБХАЗИИ – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ТУРНИРА ПО ТХЭКВОНДО ИТФ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.