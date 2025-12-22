СБОРНАЯ АБХАЗИИ – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ТУРНИРА ПО ТХЭКВОНДО ИТФ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сборная команда Абхазии успешно выступила на Новогоднем турнире города Сочи по тхэквондо ИТФ, заняв второе общекомандное место среди сильнейших команд юга России. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов, из них 44 представителя Абхазии.

Первые места заняли: Шериф Абдалханов, Орнелла Авидзба, Марат Березов, Самир Бигвава, Ануар Бганба, Эрик Задыкян, Артем Задыкян, Нарт Кокоскерия, Баграт Кокоскерия, Давид Кочконян, Артур Каракеян, Эрик Каракеян, Милана Мелитонян, Сергей Мозуляк, Лерик Савицкий, Руслан Трапизанян, Лаура Пертая, Моника Цинадзе, Богдан Шашура, Ева Шашура, Александра Шашура, Вероника Чакрян, Микаэлла Хачатрян, Леон Юнусба, Дамей Чуаз.

Вторые места завоевали: Амелия Сичинава, Саркис Карагозян, Еснат Тания, Саломея Веселовская, Грант Матевосян, Даниэль Агумава, Владимир Ушаков, Андрей Сарян, Альберт Тертатян, Наха Спиридонов, Борис Мхонджия, Артём Кещян, Сана Цимцба, Марина Цинадзе, Анфред Тертатян, Даника Минасян.

Третьи места заняли: Артем Терзян, Луман Тарба и Руслан Барциц.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры Тимур Барциц, Саида Гунба, Никита Ухваков, Эдуард Арзуманян и Нугзар Торчинава.

Президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа.