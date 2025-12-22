 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

СБОРНАЯ АБХАЗИИ – СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ТУРНИРА ПО ТХЭКВОНДО ИТФ

Новости Понедельник, 22 декабря 2025 17:40
Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Сборная команда Абхазии успешно выступила на Новогоднем турнире города Сочи по тхэквондо ИТФ, заняв второе общекомандное место среди сильнейших команд юга России. В соревнованиях приняли участие около 200 спортсменов, из них 44 представителя Абхазии.

Первые места заняли: Шериф Абдалханов, Орнелла Авидзба, Марат Березов, Самир Бигвава, Ануар Бганба, Эрик Задыкян, Артем Задыкян, Нарт Кокоскерия, Баграт Кокоскерия, Давид Кочконян, Артур Каракеян, Эрик Каракеян, Милана Мелитонян, Сергей Мозуляк, Лерик Савицкий, Руслан Трапизанян, Лаура Пертая, Моника Цинадзе, Богдан Шашура, Ева Шашура, Александра Шашура, Вероника Чакрян, Микаэлла Хачатрян, Леон Юнусба, Дамей Чуаз.

Вторые места завоевали: Амелия Сичинава, Саркис Карагозян, Еснат Тания, Саломея Веселовская, Грант Матевосян, Даниэль Агумава, Владимир Ушаков, Андрей Сарян, Альберт Тертатян, Наха Спиридонов, Борис Мхонджия, Артём Кещян, Сана Цимцба, Марина Цинадзе, Анфред Тертатян, Даника Минасян.

Третьи места заняли: Артем Терзян, Луман Тарба и Руслан Барциц.

Подготовкой спортсменов занимались тренеры Тимур Барциц, Саида Гунба, Никита Ухваков, Эдуард Арзуманян и Нугзар Торчинава.

Президент Федерации тхэквондо Абхазии Отар Гогуа.

