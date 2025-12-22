 

ОЛЕГ БАРЦИЦ ПРИНЯЛ НОВОГО ГЛАВУ МИССИИ МККК В АБХАЗИИ

Понедельник, 22 декабря 2025 17:44
ОЛЕГ БАРЦИЦ ПРИНЯЛ НОВОГО ГЛАВУ МИССИИ МККК В АБХАЗИИ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Министр иностранных дел Олег Барциц принял нового главу миссии Международного Комитета Красного Креста (МККК) в Республике Абхазия Валерию Джемелло, приступающую к работе 12 января 2026 г. Во встрече также приняли участие завершающий свою работу главы миссии МККК в Республике Абхазия Чынгыз Райымбеков, помощник главы Миссии Борис Казанба, начальник Департамента по взаимодействию с международными организациями МИД Сария Джопуа.

Чынгыз Райымбеков представил министру нового руководителя миссии МККК Валерию Джемелло. В ходе беседы он подробно проинформировал Олега Барциц об основных направлениях деятельности МККК в Абхазии и итогах работы миссии за период своего пребывания в должности ее главы.

Олег Барциц поблагодарил Чынгыза Райымбекова за проделанную работу, подчеркнув значимость реализованных гуманитарных инициатив.

Глава МИД тепло поприветствовал нового главу миссии МККК в Абхазии Валерию Джемелло и пожелал ей успехов в дальнейшей деятельности, выразив надежду на продолжение эффективного сотрудничества.

Участники встречи обсудили текущую работу миссии МККК в Абхазии и планы дальнейшего взаимодействия.

