ДОМ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ГУЛИА ЗАКРЫТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Понедельник, 22 декабря 2025 17:46
ДОМ-МУЗЕЙ ДМИТРИЯ ГУЛИА ЗАКРЫТ НА КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Дом-музей Дмитрия Гулиа закрыли на капитальный ремонт, рассказала Sputnik директор музея Светлана Корсая. Ремонтные работы планируют начать с нового года за счет средств, выделенных из государственного бюджета. Они могут продлиться около года.

«Сейчас мы собираем экспонаты и будем их перевозить на хранение в Национальную библиотеку», – уточнила Корсая.

Штат музея состоит из 10 человек. Работа сотрудников продолжится, несмотря на временный переезд, добавила Корсая.

Ранее начальник УКС Демир Гамисония сообщал, что после курортного сезона будут проведены работы по капитальному ремонту кровли, проводке, косметическому ремонту и дренажу вокруг здания, чтобы обеспечить сохранность объекта.

Здание музея было построено в 1911 году, и с тех пор там не было капремонта. В нем хранится более 20 тысяч ценных экспонатов, в том числе рукописи поэта и первая абхазская азбука.

