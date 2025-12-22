В СУХУМЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СВЕТОФОР С ВЫЗЫВНОЙ ФАЗОЙ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ
Новости Понедельник, 22 декабря 2025 17:54
Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. У средней школы № 14 им. А. Чехова по улице Акиртава устанавливается новое светофорное оборудование с введением вызывной фазы, сообщает Департамент организации безопасности дорожного движения Администрации города Сухум. Нововведение намного облегчит и обезопасит переход дороги учащимся.
Отныне, для перехода пешеходов через проезжую часть, необходимо будет нажать кнопку на табло вызова пешехода (ТВП) и ждать разрешающего сигнала светофора.