В СУХУМЕ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ СВЕТОФОР С ВЫЗЫВНОЙ ФАЗОЙ ДЛЯ ПЕШЕХОДОВ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. У средней школы № 14 им. А. Чехова по улице Акиртава устанавливается новое светофорное оборудование с введением вызывной фазы, сообщает Департамент организации безопасности дорожного движения Администрации города Сухум. Нововведение намного облегчит и обезопасит переход дороги учащимся.