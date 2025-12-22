 

АБХАЗИЯ ВПЕРВЫЕ ОПЛАТИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ РОССИИ ЗА СЧЕТ ОПЛАТЫ ЗА СВЕТ

Понедельник, 22 декабря 2025 17:56
АБХАЗИЯ ВПЕРВЫЕ ОПЛАТИЛА ЭЛЕКТРИЧЕСТВО ИЗ РОССИИ ЗА СЧЕТ ОПЛАТЫ ЗА СВЕТ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Коммерческий переток электричества из России в Абхазию впервые был оплачен республикой за счет собранных с потребителей компанией «Черноморэнерго» денег, рассказал глава Минэнерго Батал Мушба.

По словам министра, за август-декабрь была приобретена электроэнергия на сумму около 670 млн рублей. Он напомнил, что все прошлые годы она оплачивалась из бюджета республики.

«Впервые в истории современной Абхазии коммерческий переток оплачивается не бюджетными средствами», – сообщил Батал Мушба.

Глава Минэнерго напомнил, что дефицит электричества формируется каждый год на протяжении десяти лет, и на его покрытие шли деньги из бюджета.

«В этом году, это беспрецедентно, бюджетные деньги не направляются на эти цели», – констатировал Батал Мушба.

Министр добавил, что за январь-ноябрь собираемость оплаты за электричество в республике достигла 53%, на 8% превысив прошлогодние показатели.

По юрлицам цифра составила 80%, по физическим лицам – 37%.

