ТОПЧЯН АРМЕН – ЧЕМПИОН АБХАЗИИ ПО ШАХМАТАМ 2025
Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел Республиканский шахматный турнир «Чемпионат Абхазии 2025» среди взрослых. В турнире участвовали шахматисты всех возрастов, из всех регионов Абхазии.
Чемпионом Абхазии 2025 среди взрослых стал 11-летний Топчян Армен (Гулрыпш). На шахматном небосклоне появилась еще одна яркая звезда.
Второе место занял Багателия Нестор (Сухум), третье Зухба Даур (Сухум).
Среди юношей до 16 лет: Жирков Герман (Сухум), Мукба Руслан (Гагра), Шмаль Илья (Гагра).
Среди девушек до 16 лет: Каменская София, Джениа Амели (Сухум), Лакоба Сария (Гудаута).
Среди женщин: Лаквитава Сарида (Сухум).
Среди ветеранов: Пак Леонид (Гагра), Тужба Константин (Сухум).
Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.
Турнир прошел при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту.