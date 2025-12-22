ТОПЧЯН АРМЕН – ЧЕМПИОН АБХАЗИИ ПО ШАХМАТАМ 2025

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел Республиканский шахматный турнир «Чемпионат Абхазии 2025» среди взрослых. В турнире участвовали шахматисты всех возрастов, из всех регионов Абхазии.

Чемпионом Абхазии 2025 среди взрослых стал 11-летний Топчян Армен (Гулрыпш). На шахматном небосклоне появилась еще одна яркая звезда.