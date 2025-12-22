 

июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТОПЧЯН АРМЕН – ЧЕМПИОН АБХАЗИИ ПО ШАХМАТАМ 2025

Новости Понедельник, 22 декабря 2025 18:00
ТОПЧЯН АРМЕН – ЧЕМПИОН АБХАЗИИ ПО ШАХМАТАМ 2025

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сухуме прошел Республиканский шахматный турнир «Чемпионат Абхазии 2025» среди взрослых. В турнире участвовали шахматисты всех возрастов, из всех регионов Абхазии.

Чемпионом Абхазии 2025 среди взрослых стал 11-летний Топчян Армен (Гулрыпш). На шахматном небосклоне появилась еще одна яркая звезда.

Второе место занял Багателия Нестор (Сухум), третье Зухба Даур (Сухум).

Среди юношей до 16 лет: Жирков Герман (Сухум), Мукба Руслан (Гагра), Шмаль Илья (Гагра).

Среди девушек до 16 лет: Каменская София, Джениа Амели (Сухум), Лакоба Сария (Гудаута).

Среди женщин: Лаквитава Сарида (Сухум).

Среди ветеранов: Пак Леонид (Гагра), Тужба Константин (Сухум).

Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами.

Турнир прошел при поддержке Государственного комитета по делам молодежи и спорту.

