 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

НОВОГОДНИЙ ХИТ ОТ РУСДРАМА

Новости Понедельник, 22 декабря 2025 18:03
Оцените материал
(0 голосов)
НОВОГОДНИЙ ХИТ ОТ РУСДРАМА

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им. Фазиля Искандера 27-30 декабря в 12:00 и 15:00, а также 2-5 января в 12:00, покажет спектакль «Снежная королева». Это увлекательная зимняя сказка, созданная Евгением Шварцем на основе одноименного произведения Ганса Христиана Андерсена.

Кто из нас в детстве не слышал о Снежной королеве (Анна Гюрегян), унесшей мальчика Кая в свое ледяное царство? Кто не следил, затаив дыхание, за приключениями самоотверженной Герды, искавшей по белу свету своего названного брата?

Прекрасная девочка Герда (Лана Гергия), преодолев все преграды и испытания, спасает Кая (Константин Воуба), растопив лёд любовью своего чистого сердца.

Спектакль для всей семьи «Снежная королева» подарит маленьким зрителям и их родителям истинно новогоднее настроение!

Вас ждут красочные декорации и костюмы, яркие спецэффекты, снежные бури и ледяное царство, зимний лес и уютный дом любимой бабушки, много песен и танцев и самое главное – увлекательный сюжет и замечательные актёрские работы.

Участвует вся труппа театра.

Успейте купить билеты в кассе театра или по ссылке @rusdram_apsny.

Билеты онлайн rusdram.org.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Понедельник, 22 декабря 2025 18:08

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ТОПЧЯН АРМЕН – ЧЕМПИОН АБХАЗИИ ПО ШАХМАТАМ 2025
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.