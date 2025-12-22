НОВОГОДНИЙ ХИТ ОТ РУСДРАМА

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Государственный русский театр драмы им. Фазиля Искандера 27-30 декабря в 12:00 и 15:00, а также 2-5 января в 12:00, покажет спектакль «Снежная королева». Это увлекательная зимняя сказка, созданная Евгением Шварцем на основе одноименного произведения Ганса Христиана Андерсена.

Кто из нас в детстве не слышал о Снежной королеве (Анна Гюрегян), унесшей мальчика Кая в свое ледяное царство? Кто не следил, затаив дыхание, за приключениями самоотверженной Герды, искавшей по белу свету своего названного брата?

Прекрасная девочка Герда (Лана Гергия), преодолев все преграды и испытания, спасает Кая (Константин Воуба), растопив лёд любовью своего чистого сердца.

Спектакль для всей семьи «Снежная королева» подарит маленьким зрителям и их родителям истинно новогоднее настроение!

Вас ждут красочные декорации и костюмы, яркие спецэффекты, снежные бури и ледяное царство, зимний лес и уютный дом любимой бабушки, много песен и танцев и самое главное – увлекательный сюжет и замечательные актёрские работы.

Участвует вся труппа театра.

Успейте купить билеты в кассе театра или по ссылке @rusdram_apsny.

Билеты онлайн rusdram.org.