 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОКУРАТУРА СУХУМА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ, НАРУШЕНИЯ ТАЙНЫ ПЕРЕПИСКИ И ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Новости Понедельник, 22 декабря 2025 18:08
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОКУРАТУРА СУХУМА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ, НАРУШЕНИЯ ТАЙНЫ ПЕРЕПИСКИ И ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ.В столичную прокуратуру из Управления ВД по городу Сухум был направлен материал по заявлению трех граждан Российской Федерации – Ивана Ревы, Дмитрия Будыкина, Павла Тимофеева, по факту применения к ним насилия и хищения денежных средств, имевших место в Сухуме, по ул. Абазинской, в офисе редакции газеты «Абхазский вестник».

Чуть позже в прокуратуру с заявлением обратился депутат Народного Собрания Кан Кварчия с просьбой провести процессуальные проверку в отношении указанных граждан, и возбудить уголовное дело, связанное с нарушением избирательного процесса.

Оба эти заявления были направлены в прокуратуру города Сухум, для производства процессуальной проверки.

В настоящее время проведен большой объем работы по данным заявлениям, допрошены все лица, имеющие отношение к этому инциденту, кандидаты в депутаты органов местного самоуправления, свидетели, сотрудники милиции, прибывшие на место сотрудники СГБ, представители оппозиционных СМИ и сами граждане Российской Федерации.

В процессе проверки были собраны материалы в отношении гражданина РФ Ивана Ревы и направлены в суд г. Сухума, для дачи правовой оценки. Городским судом он был оштрафован по трем статьям административного правонарушения и назначены штрафы в размере 1800 рублей по каждому правонарушению.

Также в отношении главного редактора газеты «Абхазский вестник» Ахры Смыр, прокуратурой Сухума был собран материал и направлен в Арбитражный суд. По результатам судебного решения ему назначен штраф в размере 48 тыс. рублей.

Далее прокуратура продолжила проверку установления всех причин и условий, способствующих совершению данного преступления.

Ранее уже доводилось до сведения общественности, что прокуратура усматривает в действиях лиц из оппозиционных сил, так и со стороны лиц, организовавших незаконное финансирование избирательной кампании кандидатов в депутаты органов местного самоуправления, уголовный состав преступления.

Сегодня, 22 декабря прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, открытое и тайное хищение чужого имущества, а также нарушение тайны переписки.

Возбуждено уголовное дело и по факту нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидатов в депутаты органов местного самоуправления.

С учетом того, что следственная проверка в органах прокуратуры длилась более месяца и собран исчерпывающий материал, однако, для дачи объективной оценки причастности виновных лиц, необходимо провести ряд неотложных оперативно- следственных мероприятий, возможных в рамках возбужденного уголовного дела.

На основании действующего законодательства, согласно уголовно-процессуальному кодексы, ряд следственных мероприятий ограничен в рамках проведения процессуальной проверки.

Поэтому, объективную оценку надо будет дать уже в рамках предварительного расследования.

Об этом сообщил генпрокурор Адгур Агрба.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 22 декабря 2025 18:56

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « НОВОГОДНИЙ ХИТ ОТ РУСДРАМА ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ПЕРВЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ МОТОСТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.