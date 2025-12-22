ПРОКУРАТУРА СУХУМА ВОЗБУДИЛА УГОЛОВНОЕ ДЕЛО ПО ФАКТУ УГРОЗЫ УБИЙСТВОМ, НАРУШЕНИЯ ТАЙНЫ ПЕРЕПИСКИ И ХИЩЕНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В столичную прокуратуру из Управления ВД по городу Сухум был направлен материал по заявлению трех граждан Российской Федерации – Ивана Ревы, Дмитрия Будыкина, Павла Тимофеева, по факту применения к ним насилия и хищения денежных средств, имевших место в Сухуме, по ул. Абазинской, в офисе редакции газеты «Абхазский вестник».

Чуть позже в прокуратуру с заявлением обратился депутат Народного Собрания Кан Кварчия с просьбой провести процессуальные проверку в отношении указанных граждан, и возбудить уголовное дело, связанное с нарушением избирательного процесса.

Оба эти заявления были направлены в прокуратуру города Сухум, для производства процессуальной проверки.

В настоящее время проведен большой объем работы по данным заявлениям, допрошены все лица, имеющие отношение к этому инциденту, кандидаты в депутаты органов местного самоуправления, свидетели, сотрудники милиции, прибывшие на место сотрудники СГБ, представители оппозиционных СМИ и сами граждане Российской Федерации.

В процессе проверки были собраны материалы в отношении гражданина РФ Ивана Ревы и направлены в суд г. Сухума, для дачи правовой оценки. Городским судом он был оштрафован по трем статьям административного правонарушения и назначены штрафы в размере 1800 рублей по каждому правонарушению.

Также в отношении главного редактора газеты «Абхазский вестник» Ахры Смыр, прокуратурой Сухума был собран материал и направлен в Арбитражный суд. По результатам судебного решения ему назначен штраф в размере 48 тыс. рублей.

Далее прокуратура продолжила проверку установления всех причин и условий, способствующих совершению данного преступления.

Ранее уже доводилось до сведения общественности, что прокуратура усматривает в действиях лиц из оппозиционных сил, так и со стороны лиц, организовавших незаконное финансирование избирательной кампании кандидатов в депутаты органов местного самоуправления, уголовный состав преступления.

Сегодня, 22 декабря прокуратурой города Сухум возбуждено уголовное дело по факту угрозы убийством, открытое и тайное хищение чужого имущества, а также нарушение тайны переписки.

Возбуждено уголовное дело и по факту нарушения порядка финансирования избирательной кампании кандидатов в депутаты органов местного самоуправления.

С учетом того, что следственная проверка в органах прокуратуры длилась более месяца и собран исчерпывающий материал, однако, для дачи объективной оценки причастности виновных лиц, необходимо провести ряд неотложных оперативно- следственных мероприятий, возможных в рамках возбужденного уголовного дела.

На основании действующего законодательства, согласно уголовно-процессуальному кодексы, ряд следственных мероприятий ограничен в рамках проведения процессуальной проверки.

Поэтому, объективную оценку надо будет дать уже в рамках предварительного расследования.

Об этом сообщил генпрокурор Адгур Агрба.