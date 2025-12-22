ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ПЕРВЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ МОТОСТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН
Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент, главнокомандующий Вооруженными силами Бадра Гунба посетил сегодня Первый отдельный мотострелковый батальон Министерства обороны Республики Абхазия.
Глава государства ознакомился с условиями несения службы, ходом боевой подготовки, пообщался с солдатами срочной службы и осмотрел помещения части.
Бадра Гунба сообщил, что по его поручению в ближайшее время специалисты-строители осмотрят помещения подразделения, после чего приступят к обновлению кровли и другим необходимым работам.
