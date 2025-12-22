ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЭНЕРГЕТИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Энергетика по праву является одной из ключевых и стратегически важных отраслей нашей страны. От вашего труда напрямую зависит стабильная работа экономики, функционирование социальных учреждений, комфорт и благополучие каждого дома, каждой семьи. Свет и тепло в домах – это результат вашего ежедневного, кропотливого и ответственного труда.

Вы работаете в любое время года, в любую погоду, без выходных и праздников, зачастую в сложных и опасных условиях. Ваша самоотверженность, высокий профессионализм и чувство ответственности заслуживают самого глубокого уважения. Благодаря вашим усилиям энергетическая система республики постепенно улучшается. Веерные отключения остались в прошлом.

От всей души благодарю вас за добросовестный труд, преданность своему делу и вклад в развитие нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия в семьях, стабильности, новых профессиональных успехов!

С праздником вас, дорогие энергетики!»

***

Указом президента за многолетнюю и плодотворную работу в энергетической отрасли и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» присвоено:

▫️ Байрамову Осману Феритовичу;

▫️ Булия Станиславу Григорьевичу;

▫️ Багателия Гарри Ивановичу;

▫️ Вахания Гиули Панаетовичу;

▫️ Ганделяну Георгию Сиракановичу.