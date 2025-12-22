 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЭНЕРГЕТИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Новости Понедельник, 22 декабря 2025 19:01
Оцените материал
(0 голосов)
ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЭНЕРГЕТИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил энергетиков с профессиональным праздником.

«Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Республики Абхазия!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энергетика!

Энергетика по праву является одной из ключевых и стратегически важных отраслей нашей страны. От вашего труда напрямую зависит стабильная работа экономики, функционирование социальных учреждений, комфорт и благополучие каждого дома, каждой семьи. Свет и тепло в домах – это результат вашего ежедневного, кропотливого и ответственного труда.

Вы работаете в любое время года, в любую погоду, без выходных и праздников, зачастую в сложных и опасных условиях. Ваша самоотверженность, высокий профессионализм и чувство ответственности заслуживают самого глубокого уважения. Благодаря вашим усилиям энергетическая система республики постепенно улучшается. Веерные отключения остались в прошлом.

От всей души благодарю вас за добросовестный труд, преданность своему делу и вклад в развитие нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия в семьях, стабильности, новых профессиональных успехов!

С праздником вас, дорогие энергетики!»

***

Указом президента за многолетнюю и плодотворную работу в энергетической отрасли и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» присвоено:  

▫️ Байрамову Осману Феритовичу;

▫️ Булия Станиславу Григорьевичу;

▫️ Багателия Гарри Ивановичу;

▫️ Вахания Гиули Панаетовичу;

▫️ Ганделяну Георгию Сиракановичу.

Прочитано 4 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПОСЕТИЛ ПЕРВЫЙ ОТДЕЛЬНЫЙ МОТОСТРЕЛКОВЫЙ БАТАЛЬОН СОЗДАНА АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА НА РЯДЕ ЗНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.