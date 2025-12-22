ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЭНЕРГЕТИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Президент Абхазии Бадра Гунба поздравил энергетиков с профессиональным праздником.
«Уважаемые работники и ветераны энергетической отрасли Республики Абхазия!
Энергетика по праву является одной из ключевых и стратегически важных отраслей нашей страны. От вашего труда напрямую зависит стабильная работа экономики, функционирование социальных учреждений, комфорт и благополучие каждого дома, каждой семьи. Свет и тепло в домах – это результат вашего ежедневного, кропотливого и ответственного труда.
Вы работаете в любое время года, в любую погоду, без выходных и праздников, зачастую в сложных и опасных условиях. Ваша самоотверженность, высокий профессионализм и чувство ответственности заслуживают самого глубокого уважения. Благодаря вашим усилиям энергетическая система республики постепенно улучшается. Веерные отключения остались в прошлом.
От всей души благодарю вас за добросовестный труд, преданность своему делу и вклад в развитие нашей страны. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, мира и согласия в семьях, стабильности, новых профессиональных успехов!
С праздником вас, дорогие энергетики!»
***
Указом президента за многолетнюю и плодотворную работу в энергетической отрасли и высокий профессионализм почетное звание «Заслуженный энергетик Республики Абхазия» присвоено:
▫️ Байрамову Осману Феритовичу;
▫️ Булия Станиславу Григорьевичу;
▫️ Багателия Гарри Ивановичу;
▫️ Вахания Гиули Панаетовичу;
▫️ Ганделяну Георгию Сиракановичу.
