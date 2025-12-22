 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

СОЗДАНА АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА НА РЯДЕ ЗНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Новости Понедельник, 22 декабря 2025 19:37
Оцените материал
(0 голосов)
СОЗДАНА АРХИТЕКТУРНАЯ ПОДСВЕТКА НА РЯДЕ ЗНАКОВЫХ ОБЪЕКТОВ

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В 2025 году в Абхазии реализован культурный проект «Свет культуры в каждом штрихе», объединивший архитектурную подсветку объектов наследия, стрит-арт и художественные инициативы. В рамках проекта создана архитектурная подсветка на ряде знаковых объектов. Первым стал храм X века в селе Мыку Очамчырского района. Также произведена подсветка Храма св. Георгия Победоносца в селе Пакуаш.

Работы запланированы на объектах в Галском районе, Пицунде, Гудауте и Сухуме.

Реализованы художественные росписи общественных пространств. Первая стена оформлена в Новом Афоне с использованием национального орнамента и образов абхазской эндемики. В 2025 году работы продолжились в Ткуарчале, Сухуме и Эшере.

Проект «Свет культуры в каждом штрихе» стал одним из заметных культурных результатов 2025 года, направленных на сохранение и современное осмысление исторического и художественного наследия республики.

Прочитано 6 раз Последнее изменение Понедельник, 22 декабря 2025 19:39

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ЭНЕРГЕТИКОВ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ «АПСАР» ИЗ НОВОГО АФОНА – ЧЕМПИОН АБХАЗИИ ПО ИГРЕ «АИМҴАКЬАЧАРА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.