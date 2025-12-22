Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В 2025 году в Абхазии реализован культурный проект «Свет культуры в каждом штрихе», объединивший архитектурную подсветку объектов наследия, стрит-арт и художественные инициативы. В рамках проекта создана архитектурная подсветка на ряде знаковых объектов. Первым стал храм X века в селе Мыку Очамчырского района. Также произведена подсветка Храма св. Георгия Победоносца в селе Пакуаш.

Работы запланированы на объектах в Галском районе, Пицунде, Гудауте и Сухуме.

Реализованы художественные росписи общественных пространств. Первая стена оформлена в Новом Афоне с использованием национального орнамента и образов абхазской эндемики. В 2025 году работы продолжились в Ткуарчале, Сухуме и Эшере.

Проект «Свет культуры в каждом штрихе» стал одним из заметных культурных результатов 2025 года, направленных на сохранение и современное осмысление исторического и художественного наследия республики.