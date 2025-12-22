«АПСАР» ИЗ НОВОГО АФОНА – ЧЕМПИОН АБХАЗИИ ПО ИГРЕ «АИМҴАКЬАЧАРА»

Сухум. 22 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Команда «Апсар» из Нового Афона заняла первое место и стала чемпионом Абхазии по национальной игре «Аимҵакьачара». Финальный этап первого в истории чемпионата прошел на республиканском стадионе в Сухуме.

В решающем матче высшего дивизиона «Апсар» одержал победу над командой «Члоу», которая по итогам турнира заняла второе место. Третье место заняла команда села Кутол.

В юниорской категории финальный матч провели команды сухумских школ №1 и №5. Победителем среди спортсменов до 18 лет стала команда школы № 5, серебряные медали завоевала команда школы №1. Бронзовые медали завоевали команда села «Дурипш».

Общий призовой фонд турнира составил 400 000 рублей. Победителей и призеров наградили переходящим кубком, медалями, грамотами.

Всего в чемпионате этого года приняли участие более 100 спортсменов.