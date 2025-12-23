 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АРТУРА ЧАУСОВА

Новости Вторник, 23 декабря 2025 13:57
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АРТУРА ЧАУСОВА

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации Чаусова Артура Андреевича, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 320 УК Республики Абхазия.

Следствием установлено, что 14 декабря 2025 года в 21 час 30 минут, Чаусов Артур Андреевич, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в служебном кабинете отдела милиции поселка Цандрипш УВД по Гагрскому району, задержанного по подозрению в совершении кражи, действуя умышленно, и осознавая противоправность своих действий, понимая что перед ним находится представитель власти – оперуполномоченный отдела милиции поселка Цандрипш УВД по Гагрскому району, лейтенант милиции, применил физическое насилие в отношении последнего путем нанесения удара кулаком правой руки в область лица.

Чаусов А.А. был задержан и водворен в ИВС УВД по Гагрскому району.

Судом Гагрского района в отношении Чаусова А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Вторник, 23 декабря 2025 14:11

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « «АПСАР» ИЗ НОВОГО АФОНА – ЧЕМПИОН АБХАЗИИ ПО ИГРЕ «АИМҴАКЬАЧАРА» ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ РУСЛАНА НАРМАНИЯ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.