ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АРТУРА ЧАУСОВА

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Прокуратурой Гагрского района возбуждено уголовное дело в отношении гражданина Российской Федерации Чаусова Артура Андреевича, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 320 УК Республики Абхазия.

Следствием установлено, что 14 декабря 2025 года в 21 час 30 минут, Чаусов Артур Андреевич, будучи в нетрезвом состоянии, находясь в служебном кабинете отдела милиции поселка Цандрипш УВД по Гагрскому району, задержанного по подозрению в совершении кражи, действуя умышленно, и осознавая противоправность своих действий, понимая что перед ним находится представитель власти – оперуполномоченный отдела милиции поселка Цандрипш УВД по Гагрскому району, лейтенант милиции, применил физическое насилие в отношении последнего путем нанесения удара кулаком правой руки в область лица.

Чаусов А.А. был задержан и водворен в ИВС УВД по Гагрскому району.

Судом Гагрского района в отношении Чаусова А.А. избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.