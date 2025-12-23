 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ РУСЛАНА НАРМАНИЯ

Новости Вторник, 23 декабря 2025 14:12
Оцените материал
(0 голосов)
ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ РУСЛАНА НАРМАНИЯ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Верховным судом Республики Абхазия под председательством судьи Авидзба М.З. завершено рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению Нармания Руслана Акакиевича в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ж», «л» части 2 статьи 99 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия ( умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц, а также незаконное приобретение хранение перевозка или ношение оружия).

Нармания Руслан Акакиевич признан виновным в том, что 08 декабря 2024 года, примерно в 19 часов 35 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, вооруженные огнестрельным оружием неустановленного образца, калибра 7,62 мм и двумя единицами огнестрельного оружия неустановленного образца, калибра 9х18 мм, реализуя единый преступный умысел, направленный на умышленное причинение смерти Джопуа А.Ш. по мотиву кровной мести, на автомашине марки «Toyota Camry», за государственным регистрационным знаком В 087 ТХ 193RUS, прибыли по месту жительства последнего, в село Члоу Очамчырского района, где, проникнув в его домовладение и обнаружив Джопуа А.Ш. в одной из спальных комнат, осознавая общественно опасный характер своих действий, Нармания Р.А. произвел из имевшегося при нем огнестрельного оружия неустановленного образца совместно с неустановленными следствием лицами, также вооруженными огнестрельным оружием неустановленного образца не менее 15-ти выстрелов в направлении Джопуа А.Ш., в результате чего последний скончался на месте.

По результатам рассмотрения уголовного дела Нармания Р.А. признан виновным и осужден к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Вину в предъявленном обвинении признал частично.

Названное в данном сообщении лицо, считается невинным до вступлении приговора в законную силу.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 23 декабря 2025 14:19

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИИ АРТУРА ЧАУСОВА КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.