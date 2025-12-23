ВЫНЕСЕН ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ РУСЛАНА НАРМАНИЯ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Верховным судом Республики Абхазия под председательством судьи Авидзба М.З. завершено рассмотрение материалов уголовного дела по обвинению Нармания Руслана Акакиевича в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «ж», «л» части 2 статьи 99 и частью 2 статьи 217 Уголовного кодекса Республики Абхазия ( умышленное причинение смерти другому человеку, совершенное группой лиц, а также незаконное приобретение хранение перевозка или ношение оружия).

Нармания Руслан Акакиевич признан виновным в том, что 08 декабря 2024 года, примерно в 19 часов 35 минут, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, вооруженные огнестрельным оружием неустановленного образца, калибра 7,62 мм и двумя единицами огнестрельного оружия неустановленного образца, калибра 9х18 мм, реализуя единый преступный умысел, направленный на умышленное причинение смерти Джопуа А.Ш. по мотиву кровной мести, на автомашине марки «Toyota Camry», за государственным регистрационным знаком В 087 ТХ 193RUS, прибыли по месту жительства последнего, в село Члоу Очамчырского района, где, проникнув в его домовладение и обнаружив Джопуа А.Ш. в одной из спальных комнат, осознавая общественно опасный характер своих действий, Нармания Р.А. произвел из имевшегося при нем огнестрельного оружия неустановленного образца совместно с неустановленными следствием лицами, также вооруженными огнестрельным оружием неустановленного образца не менее 15-ти выстрелов в направлении Джопуа А.Ш., в результате чего последний скончался на месте.

По результатам рассмотрения уголовного дела Нармания Р.А. признан виновным и осужден к 10 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Вину в предъявленном обвинении признал частично.

Названное в данном сообщении лицо, считается невинным до вступлении приговора в законную силу.