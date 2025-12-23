 

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В прокуратуре Гудаутского района состоялось координационное совещание, посвященное соблюдению законодательства по противодействию незаконному обороту наркотических и психотропных веществ, в том числе, по вопросам профилактики, пресечения и расследования преступлений данной категории за период 2024 года и 6 месяцев 2025 года.

Предварительно были изучены и обобщены все уголовные дела в сфере незаконного оборота наркотических и психотропных веществ за отчётный период времени. Анализ проделанной работы выявил дефекты на стадии сбора оперативными работниками первичного материала.

По результатам координационного совещания даны конкретные указания руководству территориального органа внутренних дел, направленные на устранение выявленных нарушений, улучшение качества работы и более широкого использования оперативно-розыскных мероприятий, предусмотренных статьей 6 Закона РА «Об оперативно-розыскной деятельности в Республике Абхазия».

