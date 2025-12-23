 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИЕ ЭКС-ГЕНДИРЕКТОРА ООО «СП ПУТЬ-А»

Новости Вторник, 23 декабря 2025 14:29
Оцените материал
(0 голосов)
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИЕ ЭКС-ГЕНДИРЕКТОРА ООО «СП ПУТЬ-А»

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Следственным управлением Министерства внутренних дел Абхазии, с согласия заместителя Генерального прокурора Республики Абхазия А. Л. Трапш, возбуждено уголовное дело в отношении Агрба Алика Руслановича по части 2 статьи 196 УК Республики Абхазия по признакам злоупотребления полномочиями, повлекшие тяжкие последствия другой организации – Республиканскому унитарному предприятию «Абхазская железная дорога».

Согласно материалам уголовного дела, Агрба А. Р., являясь генеральным директором ООО «СП Путь-А», 07.09.2019 г. заключил контракт с АО «Торговый дом РЖД». По этому контракту были приобретены два подвижных состава электропоезда с истекшим сроком эксплуатации, которые впоследствии, согласно договору поставки № 01/08 от 01.08.2019 г. с РУП «АЖД», на общую сумму 18.013.969 рублей реализованы Республиканскому унитарному предприятию «Абхазская железная дорога».

На данное время в производстве Арбитражного суда Республики Абхазия находится исковое заявление ООО СП «Путь-А» о взыскании с РУП «АЖД» задолженности, а также пени по договору поставки №01/08 от 01.08.2019 года в размере 34.046.401 рубль.

Предварительное следствие по данному уголовному делу продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Вторник, 23 декабря 2025 14:33

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « КООРДИНАЦИОННОЕ СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ И ПСИХОТРОПНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ» КАСАЮЩЕГО МВД »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.