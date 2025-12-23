ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО В ОТНОШЕНИЕ ЭКС-ГЕНДИРЕКТОРА ООО «СП ПУТЬ-А»

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Следственным управлением Министерства внутренних дел Абхазии, с согласия заместителя Генерального прокурора Республики Абхазия А. Л. Трапш, возбуждено уголовное дело в отношении Агрба Алика Руслановича по части 2 статьи 196 УК Республики Абхазия по признакам злоупотребления полномочиями, повлекшие тяжкие последствия другой организации – Республиканскому унитарному предприятию «Абхазская железная дорога».

Согласно материалам уголовного дела, Агрба А. Р., являясь генеральным директором ООО «СП Путь-А», 07.09.2019 г. заключил контракт с АО «Торговый дом РЖД». По этому контракту были приобретены два подвижных состава электропоезда с истекшим сроком эксплуатации, которые впоследствии, согласно договору поставки № 01/08 от 01.08.2019 г. с РУП «АЖД», на общую сумму 18.013.969 рублей реализованы Республиканскому унитарному предприятию «Абхазская железная дорога».

На данное время в производстве Арбитражного суда Республики Абхазия находится исковое заявление ООО СП «Путь-А» о взыскании с РУП «АЖД» задолженности, а также пени по договору поставки №01/08 от 01.08.2019 года в размере 34.046.401 рубль.

Предварительное следствие по данному уголовному делу продолжается.

Об этом сообщает сайт МВД.