Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ» КАСАЮЩЕГО МВД

Новости Вторник, 23 декабря 2025 14:34
В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ» КАСАЮЩЕГО МВД

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия от 23 октября 2020 года».

Протокол к Соглашению был подписан в Москве 18 декабря 2025 года.

В обсуждении данного вопроса принял участие начальник УПО МВД Республики Абхазия Батал Агрба.

По итогам обсуждения члены Комитета приняли решение рекомендовать Парламенту на ближайшем заседании сессии принять рассмотренный законопроект.

