В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОЕКТ ЗАКОНА «О РАТИФИКАЦИИ ПРОТОКОЛА К СОГЛАШЕНИЮ МЕЖДУ РЕСПУБЛИКОЙ АБХАЗИЯ И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ» КАСАЮЩЕГО МВД

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание парламентского Комитета по международным, межпарламентским связям и связям с соотечественниками. Был рассмотрен проект закона Республики Абхазия «О ратификации Протокола к Соглашению между Республикой Абхазия и Российской Федерацией о софинансировании расходов на поэтапное повышение материально-технического обеспечения органов внутренних дел Республики Абхазия, денежного довольствия и социальных гарантий работников органов внутренних дел Республики Абхазия от 23 октября 2020 года».