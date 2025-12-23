МИНОБОРОНЫ ОФИЦИАЛЬНО ОПРОВЕРГАЕТ…

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В социальных сетях и мессенджерах зафиксировано распространение видеоролика, на котором военный комиссар Республики Абхазия «делает заявление о сборе данных по гражданам, пребывающим в запасе».

Данный видеоматериал является дипфейком (подделкой). Видео и аудиоряд созданы с помощью технологий искусственного интеллекта. Злоумышленники использовали архивные кадры и пытались синтезировать голос, чтобы придать сообщению видимость достоверности.

Официально заявляем – указанная в видео информация не соответствует действительности.

Цель подобных вбросов – посеять панику и дезориентировать население. Мы убедительно просим граждан не распространять подозрительные видео в чатах и группах.

Минобороны рекомендует проверять информацию на официальных ресурсах МО.

Распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.