МИНОБОРОНЫ ОФИЦИАЛЬНО ОПРОВЕРГАЕТ…
Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В социальных сетях и мессенджерах зафиксировано распространение видеоролика, на котором военный комиссар Республики Абхазия «делает заявление о сборе данных по гражданам, пребывающим в запасе».
Данный видеоматериал является дипфейком (подделкой). Видео и аудиоряд созданы с помощью технологий искусственного интеллекта. Злоумышленники использовали архивные кадры и пытались синтезировать голос, чтобы придать сообщению видимость достоверности.
Официально заявляем – указанная в видео информация не соответствует действительности.
Цель подобных вбросов – посеять панику и дезориентировать население. Мы убедительно просим граждан не распространять подозрительные видео в чатах и группах.
Минобороны рекомендует проверять информацию на официальных ресурсах МО.
Распространение заведомо ложной информации влечет за собой ответственность в соответствии с действующим законодательством.
