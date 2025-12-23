239,5 МЛН РУБ. СОСТАВИТ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА
Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Очамчырского районного Собрания, в ходе которого депутаты ознакомились с проектом бюджета района на 2026 год, подготовленным начальником финансового отдела администрации Мадиной Цвижба.
В ходе заседания было отмечено, что доходная часть бюджета Очамчырского района на 2026 год составит 239 553 000 рублей. Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета предусмотрены в объёме 356 327 300 рублей. По сравнению с 2025 годом увеличение доходной части бюджета составило 2 846 300 рублей.
Собственные доходы бюджета Очамчырского района определены в сумме 239 553 000 рублей.
Super User
