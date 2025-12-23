 

июня 24 2024

февраля 07 2024

239,5 МЛН РУБ. СОСТАВИТ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Вторник, 23 декабря 2025
239,5 МЛН РУБ. СОСТАВИТ ДОХОДНАЯ ЧАСТЬ БЮДЖЕТА ОЧАМЧЫРСКОГО РАЙОНА

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Состоялось заседание Очамчырского районного Собрания, в ходе которого депутаты ознакомились с проектом бюджета района на 2026 год, подготовленным начальником финансового отдела администрации Мадиной Цвижба.

В ходе заседания было отмечено, что доходная часть бюджета Очамчырского района на 2026 год составит 239 553 000 рублей. Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета предусмотрены в объёме 356 327 300 рублей. По сравнению с 2025 годом увеличение доходной части бюджета составило 2 846 300 рублей.

Собственные доходы бюджета Очамчырского района определены в сумме 239 553 000 рублей.

