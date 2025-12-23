САИД ГУБАЗ: ДОЛЯ СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТЕ – ЭТО ВАЖНЫЙ ИНДИКАТОР САМОДОСТАТОЧНОСТИ И ФИНАНСОВОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ ГОСУДАРСТВА

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Министр финансов Саид Губаз в интервью Абхазскому телевидению рассказал об итогах уходящего финансового года и некоторых бюджетных обязательствах на следующий год. Полностью интервью можно посмотреть по ссылке: https://youtu.be/6wmkier4Xho?si=97ot3wk99_c2qfk0

В 2026 году на ведомственную программу «Развитие сельского хозяйства» будет направлено 500 млн руб.

«Это такой беспрецедентный объём бюджетных средств, которые направляются на развитие сельского хозяйства. Мы ожидаем, что будет положительный эффект», – сказал министр.

До 500 млн рублей предусмотрено и на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

«Это тоже для нашего бюджета беспрецедентная сумма. Если соотносить эти суммы с размерами бюджета в целом, то это достаточно высокие величины», – сказал министр.

***

700 млн рублей предусматривается в бюджете Абхазии на следующий год на приобретение приборов учета потребляемой электроэнергии.

Эти средства позволят до конца 2026 года обеспечить все многоквартирные дома новыми приборами учёта электроэнергии, а это порядка 23 тысяч счетчиков.

«Причем эта сумма включает в себя не только приобретение и установку приборов учета электроэнергии, но и замену сетевого хозяйства внутри этих многоквартирных домов», – отметил министр.

Следующим этапом планируется установить 37 тысяч приборов учёта электроэнергии уже в жилых домах в городах и селах.

Установка новых счетчиков и повышение собираемости платы за электроэнергию позволили РУП «Черноморэнерго» оплатить переток электроэнергии из России за счет собственных средств.

«В текущем финансовом году переток электроэнергии оплачивается за счёт средств «Черноморнерго». Мероприятия, проводимые энергетиками, в том числе установка приборов учёта электроэнергии и повышение качества администрирования, позволили им за счёт собственных ресурсов оплачивать этот переток без нагрузки на государственный бюджет и, соответственно, без необходимости установления очередных графиков отключения электричества», – сказал Губаз.

Что касается перетока, производившегося в конце прошлого – начале этого года, то на его оплату были выделены средства российской финансовой помощи в размере 830 млн руб.

***

Рост собственных доходов Абхазии на 2026 год прогнозируется на уровне 879 млн руб.

На вопрос Абхазского телевидения, чем объясняется незначительный рост собственных доходов, министр сказал: «На протяжении ряда последних лет имел место существенный рост собственных доходов – на 10, 15, а то и на 20 процентов. На 2026 год этот рост немного меньше, но, тем не менее, положительная динамика сохраняется. Тот рост, который у нас происходил в предыдущие годы, был связан в том числе с реализацией крупного инвестиционного проекта по восстановлению международного аэропорта «Сухум» им. В. Ардзинба. В этот проект инвесторы в 2024 и начале 2025 года вложили порядка 15 млрд руб. В результате реализации этого инвестиционного проекта в бюджетную систему нашей страны в совокупности поступило до 1,5 млрд руб. дополнительных доходов. А в 2026 г. инвестором уже не планируются крупные капитальные вложения в восстановление аэропорта».

Кроме того, с начала 2026 года вступает в силу постановление, в соответствии с которым меняются ставки таможенных сборов, а это тоже приводит к выпадению части доходов.

По словам главы Минфина, «после того, как проект бюджета был направлен в Парламент, появились новые условия, которые позволят увеличить доходы бюджета».

Губаз уверен, что депутаты поддержат это предложение.

***

Доля собственных доходов в бюджете – это важный индикатор самодостаточности и финансовой независимости государства. Она определяет уровень и экономической стабильности, и социального благополучия, считает глава Минфина.

«Безусловно, меры в этом направлении должны приниматься. Тут нужно говорить в первую очередь о повышении качества налогового и таможенного администрирования. Также необходимо более эффективно использовать государственное имущество, пересматривать ставки арендных платежей, повышать доходы унитарных предприятий путём мониторинга их деятельности», – отметил министр.

В этом году в рамках поручения президента были сформированы предложения по оптимизации налоговых льгот, чтобы они носили сбалансированный и справедливый характер. имели экономическое либо социальное обоснование.

В проекте бюджета на 2026 год объём российской финансовой помощи составляет не более 30% от всех доходов бюджета. И это происходит не за счет сокращения помощи, а за счет роста собственных доходов Абхазии.

Он подчеркнул, что уменьшение доли российской помощи не означает, что Абхазия от нее отказывается.

«Это не означает, что мы отказываемся от средств российской финансовой помощи. Безусловно, это очень серьёзная поддержка для нашего государства, которая позволяет нам реализовывать серьезные проекты, решать важные задачи государства, в том числе в социальной сфере», – сказал Губаз.

Он также отметил, что в 2025 году российская финансовая помощь была утверждена в размере 5,3 млрд рублей.

«В ходе исполнения бюджета наши российские партнёры и коллеги смогли дополнительно увеличить объём финансовой помощи на 3,1 млрд руб. Часть этих средств была направлена на оплату перетока в начале года», – сказал Губаз.

Об этом сообщает Апсныпресс.