О МЕРОПРИЯТИЯХ В РАМКАХ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

Впервые в республике прошёл марафон «Знание.Первые», организованный совместно с российским обществом «Знание».

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В 2025 году Министерство просвещения Абхазии провело ряд мероприятий в рамках российско-абхазского сотрудничества в сфере образования

Абхазские школьники участвовали в международных предметных олимпиадах. Олимпиаду по биологии учебного центра «Сириус» впервые провели в Абхазии — победителями стали 26 школьников из Абхазии.

Сборная республики заняла призовое место в военно-патриотической игре «Зарница 2.0».

Российские школьники приняли участие в эко-путешествии по абхазским заповедникам. Летом планируются новые образовательные программы с участием абхазских учителей.

Более 250 педагогов и руководителей образовательных организаций прошли обучение в образовательном центре «Машук» в Пятигорске.

Президент Бадра Гунба отметил, что развитие системы образования и патриотическое воспитание молодежи остаются приоритетными задачами государства.