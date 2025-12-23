ИТОГОВАЯ ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ ГЛАВЫ СУХУМА

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Итогам работы столичной администрации за 2025 и планам на следующий год посвящалась пресс-конференция главы Сухума Тимура Агрба, которая прошла сегодня, 23 декабря.

«В сравнении с бюджетом 2025 года увеличение на 174 млн рублей. Из которых 130 млн рублей мы направили на увеличение заработной платы работникам социальной сферы – это учителя, работники здравоохранения, культуры и спорта. Также у нас идёт увеличение в благоустройстве города, по строительным работам. Бюджет социально ориентирован – более 1 миллиард 100 млн рублей направляется на заработную плату, а всё остальное – это содержание нашего городского хозяйства, наших предприятий и организаций», – сказал Агрба.

Он отметил, что будет продолжена работа по благоустройству города в центре и в микрорайонах – тротуарных зон, парковых зон и скверов, ремонта фасадов домов и зданий историко-культурного наследия.

«Много работы намечено по благоустройству. Сейчас мы готовим перечень объектов, которые будем реставрировать в 2026 году. Минимум 10-12 фасадов объектов историко-культурного наследия войдет в список. Будем привлекать не только бюджетные средства. Уже есть предприниматели, желающие помогать нам, как они это сделали с уже отремонтированными фасадами. Благодаря их поддержке, городскому бюджету вдвое дешевле обошлись работы», - сказал Тимур Агрба.

Ситуация с общественным транспортом в столице также стала темой пресс-конференции. Тимур Агрба рассказал, что планируется восстановление старых троллейбусных маршрутов, так как они востребованы горожанами. Кроме того, уже в пути два новых троллейбуса и машина скорой помощи, подаренные Сухуму мэрией Санкт-Петербурга.

«Мэрия Санкт-Петербурга нам подарила 10 троллейбусов, мы планировали поставку троллейбусов в октябре, но определённые сложности с перевозкой – троллейбусы не смогли поставить на железнодорожный состав, нам пришлось отрабатывать другую логистику с грузовым транспортом. Два троллейбуса и машина скорой помощи уже в пути, доставят до Нового года, остальные троллейбусы планируем привести в январе-феврале. Планируем восстанавливать старые троллейбусные маршруты («Тхубун-Маяк»). Основная проблема на Турбазе, где заторы ежедневно, и троллейбус может вызвать дополнительные сложности на данном участке. Решается вопрос о переносе линии на улицу Ладария, но пока запустим движение троллейбуса по старой схеме», – сказал Агрба.

Сухум по-прежнему будет вывозить мусор на полигон в Гале, Гулрыпшский полигон будут использовать только для нужд района, сообщил глава Сухума.

«С момента строительства полигона в Гулрыпшском районе увеличился объем вырабатываемого мусора в Сухуме. А полигон готов принять 215 тысяч кубов мусора в год, поэтому принято решение о том, что этот полигон будет эксплуатироваться только Гулрыпшским районом. Сегодня проблема у нас остаётся, ежедневно приходится вывозить мусор на полигон города Гал. Мы приобрели четыре дополнительные единицы техники на средства администрации города, с помощью кабинета министров, и один специализированный автомобиль нам подарили друзья. Парк пополнился, что дало возможность безболезненно пройти летний период, когда в городе наиболее большое количество отходов», – сказал Тимур Агрба.

Вместе с тем, он заметил, что речи о строительстве мусорного полигона в Сухуме не может быть речи, в связи с ограниченностью свободной территории.

Одной из проблем, стоящих перед администрацией, Тимур Агрба назвал состояние лифтового хозяйства. По его словам, около 200 лифтов в многоквартирных домах требуют полной замены, по Инвестпрограмме в предыдущие годы была заменена значительная часть.

«Обновление лифтового хозяйства потребует 600-700 миллионов рублей, администрация своими силами не может решить проблему, к сожалению. Будем пытаться включить решение этой проблемы в какую-то из программ помощи», – сказал Агрба.

Он напомнил, что по Инвестиционной программе в этом году начата работа и продолжится в наступающем ремонт улицы Басария, а также приступят к реконструкции улиц в Новом районе (ул. Агрба, 30 сентября, Аргун).

Отвечая на вопрос о здании сгоревшего Совмина, глава Сухума поделился, что не объявлен еще конкурс на проект реконструкции, из-за отсутствия заключения по состоянию здания.

«Есть два противоречащих друг другу заключения. В одном заключении говорится о том, что здание неустойчивое и его нужно разобрать полностью, во втором – что здание нужно облегчить, и разобрать несколько этажей. Пока не можем написать техзадание для проектировщиков и объявить конкурс. Мы будет заказывать третье экспертное заключение», – сказал Тимур Агрба.

Тимур Агрба сообщил, что столичная администрация совместно с российскими коллегами приступит к разработке мастер-плана Сухума, который призван упорядочить дорожный трафик и решить проблему пробок.

«Создана рабочая группа. Приедут специалисты, которые будут оценивать транспортный поток, работу светофоров и многое другое. Мы рассчитываем на помощь ГАИ в этом направлении. Сегодня сказать о том, что мы будем отводить какие-то определенные места для парковок в городе, не представляется возможным, к сожалению, таких мест у нас нет. Заторы и пробки на дорогах - очень большая проблема, и с учётом того, что ежегодной прирост транспортных средств в республике около 5.000 автомобилей, колоссальное количество для нашего населения, глобальная проблема пробок, которую будем решать с помощью разработки мастер-плана», - заметил Агрба.

Состоянию подвалов многоквартирных домов, сохранению исторического облика города, озеленения столицы, реконструкции набережной и многому другому посвящались вопросы журналистов, на которые глава Сухума дал исчерпывающие ответы.

Об этом сообщает сайт столицы.