Благодаря поддержке Краснодарского края, Ханты ‑ Мансийского округа и движения «Россия молодая» дети и молодежь получили безопасные и современные места для игр, тренировок и активного отдыха.

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В этом году в Абхазии построено 12 современных многофункциональных спортивных площадок в Сухуме, Ткуарчале, Гале и Очамчыре.

Для жителей: новые площадки позволяют играть в баскетбол, волейбол, заниматься на тренажерах и просто проводить время с пользой для здоровья.

Польза для общества: развитие массового спорта, доступные условия для здорового образа жизни и укрепление детской и подростковой дисциплины.

2025 год стал для Абхазии годом важных спортивных достижений и улучшения городской инфраструктуры – теперь у детей и молодежи есть современные места для активного отдыха рядом с домом.