ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
12 НОВЫХ ПЛОЩАДОК ОТКРЫТЫ В АБХАЗИИ В 2025 ГОДУ

Вторник, 23 декабря 2025 20:15
Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В этом году в Абхазии построено 12 современных многофункциональных спортивных площадок в Сухуме, Ткуарчале, Гале и Очамчыре.

Благодаря поддержке Краснодарского края, ХантыМансийского округа и движения «Россия молодая» дети и молодежь получили безопасные и современные места для игр, тренировок и активного отдыха.

Для жителей: новые площадки позволяют играть в баскетбол, волейбол, заниматься на тренажерах и просто проводить время с пользой для здоровья.

Польза для общества: развитие массового спорта, доступные условия для здорового образа жизни и укрепление детской и подростковой дисциплины.

2025 год стал для Абхазии годом важных спортивных достижений и улучшения городской инфраструктуры – теперь у детей и молодежи есть современные места для активного отдыха рядом с домом.

