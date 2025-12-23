КРАСНОДАРЦЫ – АБХАЗИИ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Краснодарский край за 2025 год передал Абхазии современное оборудование, спецтехнику и обустроил социальные объекты. Для школ республики закупили 120 интерактивных досок, оснастили 22 компьютерных класса и передали более 40 автобусов для перевозки учеников.