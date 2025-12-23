 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ТУРИСТЫ НА НОВЫЙ ГОД ВЫБИРАЮТ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И СОЧИ

Новости Вторник, 23 декабря 2025 20:32
Оцените материал
(0 голосов)
ТУРИСТЫ НА НОВЫЙ ГОД ВЫБИРАЮТ МЕЖДУ АБХАЗИЕЙ И СОЧИ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Сочи и Абхазии ждут тысячи туристов на Новый год. Черноморское побережье Кавказа – единственное место в России, где в новогоднюю ночь точно не будет морозов. Сравним два курорта по ценам, развлечениям и расскажем, что делать на море, если купаться нельзя.

Цены

Абхазия, как и Сочи, предлагает совершенно разную стоимость отдыха на Новый год. От бюджетных гостевых домов до пятизвездочных отелей с полным пансионом. Причем в последних уже есть дефицит мест, утверждают туроператоры. Так, в популярном у россиян Amra Park-hotel & SPA 5* на Новый год свободных мест нет. Зато можно забронировать стандарт с видом на горы с 1 января за 14 тысяч 500 рублей в сутки на двоих с завтраком. С полным пансионом такой же номер будет стоить 16 тысяч 500 рублей. Самые дорогие доступные к бронированию трехкомнатные апартаменты с балконом и боковым видом на море стоят 35 тысяч за ночь.

В пятизвездочном Garden Resort Gagra есть свободные номера и на новогоднюю ночь. Например, стандарт без балкона с видом на море и завтраком можно забронировать за 17 тысяч 200 рублей в сутки. Самый дорогой в отеле – сюит с террасой и видом на море стоимостью 46 тысяч 600 рублей с завтраком.

В Сочи таких цен на пятизвездочные отели нет. Так, например новогодняя ночь в «Гранд Каскаде» обойдется минимум в 30 тысяч рублей. За эту цену можно забронировать стандарт двухместный с балконом без завтрака. С утренним питанием такой номер будет стоить 34 тысячи 170 рублей в сутки. Самый дорогой в отеле – панорамный двухкомнатный люкс стоимостью 54 тысячи 315 рублей без питания. С завтраком 58 тысяч 395 рублей.

«Пятерка» «Грейс Империал» в Эстосадке рядом с горнолыжными курортами предлагает любые номера на выбор в новогоднюю ночь. Так, «стандарт мансарда» – самый дешевый номер – обойдется в 45 тысяч рублей в сутки с завтраком. С полным пансионом этот же номер будет стоит 51 тысячу 469 рублей. Самый дорогой – «делюкс мансарда» стоимостью 55 тысяч 444 рубля в сутки с завтраком, обедом и ужином.

Цены на гостевые дома в Абхазии и Сочи особо не отличаются. Мы нашли в Гагре самый дешевый – четырехместный номер в мини-отеле «Николя» в Гагре за 1350 рублей. До моря около 300 метров, сад, терраса, прачечная, парковка, интернет. Обязательно нужно узнавать, есть ли в таких отелях отопление. Многие объекты рассчитаны только на лето, поэтому номера могут не отапливаться. Ложиться в сырую постель – то еще удовольствие.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 23 декабря 2025 20:44

