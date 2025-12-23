 

ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОНЕТЫ «ДИОСКУРИАДА»

Новости Вторник, 23 декабря 2025 20:38
ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОНЕТЫ «ДИОСКУРИАДА»

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Национальный банк Республики Абхазия объявляет о выпуске в обращение инвестиционной монеты «Диоскуриада»

Тираж: 500 шт.

Диаметр: 22,6 мм

Материал: Золото 999

Масса изделия: 7,78 г

Номинал: 25 апсаров

Качество: Анциркулейтед

Художник: Джапуа Б.Р.

Дата выпуска: 25.12.2025 г.

Каталожный номер: 0132

Аверс. В верхней центральной части на зеркальном поле расположено рельефное изображение Государственного герба Республики Абхазия, под ним надпись на абхазском языке «Аҧсны Абанк», над гербом полукругом указан номинал монеты: 25 ԥсар. В правой части – обозначение Московского монетного двора. В нижней части монеты рельефные надписи мелким шрифтом «Аҧсны Абанк» в пять строк и год чеканки «2025» вдавленным шрифтом.

Реверс. В центральной части изображена медная монета древней Диоскуриады (города, располагавшегося в районе современного Сухума) – дихалк конца II - начала I веков до н.э. Центральным сюжетом изображения являются шапки братьев Диоскуров – мифических персонажей, участвовавших в походе аргонавтов за «Золотым руном». Над шапками располагаются шестилучевые «понтийские» звезды. Изображение монеты окружено точечным орнаментом.

dioskuriada-gold-rev.png

Прочитано 3 раз Последнее изменение Вторник, 23 декабря 2025 20:40

