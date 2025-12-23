В МИДЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД
Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялось совещание под председательством министра иностранных дел Олега Барциц, посвящённое подведению итогов деятельности внешнеполитического ведомства за 2025 год. В совещании приняли участие заместители министра Одиссей Бигвава и Ираклий Тужба, начальники департаментов МИД.
Олег Барциц отметил, что «2025 год был насыщенным и активным в дипломатическом плане. МИД последовательно реализовывал внешнеполитические приоритеты, эффективно отстаивал интересы страны».
В ходе совещания были рассмотрены основные результаты работы министерства за отчётный период, проанализированы достигнутые показатели, а также обсуждены ключевые направления внешнеполитической деятельности. Особое внимание было уделено вопросам развития международного сотрудничества, укрепления двусторонних связей и продвижения национальных интересов Республики Абхазия на международной арене.
Была отмечена важность скоординированной работы и взаимодействия всех структурных подразделений МИД и загранучреждений, укрепления трудовой и финансовой дисциплины в целях дальнейшего повышения эффективности дипломатической деятельности.
По итогам совещания были обозначены приоритетные задачи и намечены планы работы для каждого департамента на 2026 год.
Последнее от Super User
