 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В МИДЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД

Новости Вторник, 23 декабря 2025 20:41
Оцените материал
(0 голосов)
В МИДЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялось совещание под председательством министра иностранных дел Олега Барциц, посвящённое подведению итогов деятельности внешнеполитического ведомства за 2025 год. В совещании приняли участие заместители министра Одиссей Бигвава и Ираклий Тужба, начальники департаментов МИД.

Олег Барциц отметил, что «2025 год был насыщенным и активным в дипломатическом плане. МИД последовательно реализовывал внешнеполитические приоритеты, эффективно отстаивал интересы страны».

В ходе совещания были рассмотрены основные результаты работы министерства за отчётный период, проанализированы достигнутые показатели, а также обсуждены ключевые направления внешнеполитической деятельности. Особое внимание было уделено вопросам развития международного сотрудничества, укрепления двусторонних связей и продвижения национальных интересов Республики Абхазия на международной арене.

Была отмечена важность скоординированной работы и взаимодействия всех структурных подразделений МИД и загранучреждений, укрепления трудовой и финансовой дисциплины в целях дальнейшего повышения эффективности дипломатической деятельности.

По итогам совещания были обозначены приоритетные задачи и намечены планы работы для каждого департамента на 2026 год.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 23 декабря 2025 20:43

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ВЫПУСК В ОБРАЩЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ МОНЕТЫ «ДИОСКУРИАДА» ГЛАВА СУХУМА ПОЗДРАВИЛ С ОТКРЫТИЕМ ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.