В МИДЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялось совещание под председательством министра иностранных дел Олега Барциц, посвящённое подведению итогов деятельности внешнеполитического ведомства за 2025 год. В совещании приняли участие заместители министра Одиссей Бигвава и Ираклий Тужба, начальники департаментов МИД.

Олег Барциц отметил, что «2025 год был насыщенным и активным в дипломатическом плане. МИД последовательно реализовывал внешнеполитические приоритеты, эффективно отстаивал интересы страны».

В ходе совещания были рассмотрены основные результаты работы министерства за отчётный период, проанализированы достигнутые показатели, а также обсуждены ключевые направления внешнеполитической деятельности. Особое внимание было уделено вопросам развития международного сотрудничества, укрепления двусторонних связей и продвижения национальных интересов Республики Абхазия на международной арене.

Была отмечена важность скоординированной работы и взаимодействия всех структурных подразделений МИД и загранучреждений, укрепления трудовой и финансовой дисциплины в целях дальнейшего повышения эффективности дипломатической деятельности.

По итогам совещания были обозначены приоритетные задачи и намечены планы работы для каждого департамента на 2026 год.