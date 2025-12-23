ГЛАВА СУХУМА ПОЗДРАВИЛ С ОТКРЫТИЕМ ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ
Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Главную ёлку страны зажгли в Сухуме на площади Свободы. «Лесная красавица» в этом году новая, она на 12 метров выше своей предшественницы. Для нее купили и новые игрушки.
Глава Администрации Сухума Тимур Агрба, поздравил жителей столицы с открытием елки.
«Уважаемые жители и гости нашего города!
Сегодня мы открываем главную новогоднюю ёлку, и с этого момента в нашем городе официально начинается время чудес, добра и праздничного настроения.
Уходящий год был для нас временем серьёзных вызовов и важных решений. Но, объединяя усилия, мы смогли сохранить главное – стремление развивать наш город, поддерживать друг друга и двигаться вперёд.
В этот праздничный день хочу пожелать каждому крепкого здоровья, благополучия, мира и гармонии в семьях, успехов в делах и исполнения заветных желаний.
С открытием новогодней ёлки и с наступающими праздниками!»
Для жителей и гостей столицы работают праздничные павильоны, где можно купить сладости и горячие напитки. Работает кинотеатр под открытым небом, а для детей запустили праздничный паровозик.
Открытие отмечают концертом: на площади выступают абхазские артисты и танцевальные коллективы.
Последнее от Super User
- ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА ПРОШЕЛ В ГОСКОМИТЕТЕ ПО РЕПАТРИАЦИИ
- АБХАЗИЯ И КРЫМ ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ БИЗНЕС-МИССИЮ
- ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ НАМЕРЕВАЛСЯ УЧАСТВОВАТЬ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА СТОРОНЕ УКРАИНЫ
- ОЛЕГ БАРЦИЦ: ЖЕНЕВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ – ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ФОРМАТ КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АБХАЗИИ ТВЕРДО ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ
- ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ИСПОЛНИЛИ ЖЕЛАНИЯ ДЕТЕЙ В РАМКАХ АКЦИИ «АШАНАҴЛА»