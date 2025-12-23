 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ГЛАВА СУХУМА ПОЗДРАВИЛ С ОТКРЫТИЕМ ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Новости Вторник, 23 декабря 2025 20:44
Оцените материал
(0 голосов)
ГЛАВА СУХУМА ПОЗДРАВИЛ С ОТКРЫТИЕМ ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Главную ёлку страны зажгли в Сухуме на площади Свободы. «Лесная красавица» в этом году новая, она на 12 метров выше своей предшественницы. Для нее купили и новые игрушки.

Глава Администрации Сухума Тимур Агрба, поздравил жителей столицы с открытием елки.

«Уважаемые жители и гости нашего города!

Сегодня мы открываем главную новогоднюю ёлку, и с этого момента в нашем городе официально начинается время чудес, добра и праздничного настроения.

Уходящий год был для нас временем серьёзных вызовов и важных решений. Но, объединяя усилия, мы смогли сохранить главное – стремление развивать наш город, поддерживать друг друга и двигаться вперёд.

В этот праздничный день хочу пожелать каждому крепкого здоровья, благополучия, мира и гармонии в семьях, успехов в делах и исполнения заветных желаний.

С открытием новогодней ёлки и с наступающими праздниками!»

Для жителей и гостей столицы работают праздничные павильоны, где можно купить сладости и горячие напитки. Работает кинотеатр под открытым небом, а для детей запустили праздничный паровозик.

Открытие отмечают концертом: на площади выступают абхазские артисты и танцевальные коллективы.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 23 декабря 2025 20:49

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В МИДЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2025 ГОД ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК, КОТОРЫЙ РОДИТСЯ В 2026 ГОДУ В СУХУМЕ, ПОЛУЧИТ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.