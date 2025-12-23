ГЛАВА СУХУМА ПОЗДРАВИЛ С ОТКРЫТИЕМ ГЛАВНОЙ НОВОГОДНЕЙ ЕЛКИ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Главную ёлку страны зажгли в Сухуме на площади Свободы. «Лесная красавица» в этом году новая, она на 12 метров выше своей предшественницы. Для нее купили и новые игрушки.

«Уважаемые жители и гости нашего города!

Сегодня мы открываем главную новогоднюю ёлку, и с этого момента в нашем городе официально начинается время чудес, добра и праздничного настроения.

Уходящий год был для нас временем серьёзных вызовов и важных решений. Но, объединяя усилия, мы смогли сохранить главное – стремление развивать наш город, поддерживать друг друга и двигаться вперёд.

В этот праздничный день хочу пожелать каждому крепкого здоровья, благополучия, мира и гармонии в семьях, успехов в делах и исполнения заветных желаний.

С открытием новогодней ёлки и с наступающими праздниками!»

Для жителей и гостей столицы работают праздничные павильоны, где можно купить сладости и горячие напитки. Работает кинотеатр под открытым небом, а для детей запустили праздничный паровозик.

Открытие отмечают концертом: на площади выступают абхазские артисты и танцевальные коллективы.