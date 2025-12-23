ПЕРВЫЙ РЕБЕНОК, КОТОРЫЙ РОДИТСЯ В 2026 ГОДУ В СУХУМЕ, ПОЛУЧИТ 200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ
Вторник, 23 декабря 2025
Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Соответствующее распоряжение подписал глава Администрации Сухума Тимур Агрба. В прошлые годы сумма составляла 100 тысяч рублей. Обязательное условие для получения выплаты – оба родителя должны быть прописаны в столице.
