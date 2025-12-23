 

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ИСПОЛНИЛИ ЖЕЛАНИЯ ДЕТЕЙ В РАМКАХ АКЦИИ «АШАНАҴЛА»

Новости Вторник, 23 декабря 2025 20:50
Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Финальная часть акции «Ашанаҵла» состоялась на платформе «Гума». Мероприятие посетили президент Абхазии Бадра Гунба и вице-президент Беслан Бигвава. Аслан Джинджолия, Вильсон Календжян, Сабина Квициния и Батал Сичинава в своих письмах написали, что мечтают познакомиться с президентом. Бадра Гунба исполнил желание детей, пообщался с ними и вручил новогодние подарки.

Вице-президент также исполнил желания Лизи Бигвава и Даниэллы Айба, которые хотели с ним познакомиться. Беслан Бигвава пообщался с девочками и вручил подарки.

Глава государства поблагодарил организаторов за ежедневную работу, делающую жизнь детей ярче. Президент пожелал ребятам мира и благополучия, вспомнив свое детство в годы Отечественной войны народа Абхазии, когда главной мечтой было возвращение отца с фронта. Бадра Гунба подчеркнул значимость того, что сегодня перед детьми открыты совсем другие горизонты и возможности для развития.

Беслан Бигвава также поздравил детей с праздником, пожелал им крепкого здоровья и успехов в учебе.

Праздничную атмосферу на станции «Гума» создал «Новогодний поезд». Проследовав через Гагру, Гудауту и Новый Афон, состав прибыл в Сухум с подарками для подопечных фондов «Ашана» и «Киараз».

