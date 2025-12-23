 

ОЛЕГ БАРЦИЦ: ЖЕНЕВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ – ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ФОРМАТ КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АБХАЗИИ ТВЕРДО ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ

Новости Вторник, 23 декабря 2025 20:52
ОЛЕГ БАРЦИЦ: ЖЕНЕВСКИЕ ПЕРЕГОВОРЫ – ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ФОРМАТ КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ АБХАЗИИ ТВЕРДО ЗАЯВИТЬ О СВОЕЙ ПОЗИЦИИ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Женевские переговоры – это единственный формат, который позволяет Абхазии твердо заявить о своей позиции, сказал в интервью радио Sputnik министр иностранных дел республики Олег Барциц.

Он не поддержал мнение о том, что дискуссии в Женеве не дают результата, и участие в них неэффективно.

«Конечно теоретически Абхазия может выйти из такого формата. Что мы получим в качестве результата? Мы получим только одно – наши проблемы и перспективы будут обсуждать, но только без нас», – подчеркнул глава ведомства.

Делегация Абхазии на последнем 65 раунде переговоров по безопасности и стабильности в Закавказье вновь заявила о своей позиции, добавил Барциц.

«Настойчиво потребовали от сопредседателей начать осуществлять свою модераторскую функцию», – заявил министр.

Барциц также заметил, что нельзя достичь прогресса на прежних позициях, поскольку грузинская сторона сама стала заложником непродуманных решений, в том числе закона об оккупированных территориях, потому она не может опираться на сложившиеся реалии в регионе.

Абхазия идет по пути стабильного развития, укрепления политической системы и улучшения стандартов жизни людей. Республике нужно продолжать выстраивать собственный эффективный государственный проект и твердо отстаивать свои убеждения и внешнеполитическую линию, подчеркнул дипломат.

Прочитано 6 раз

