ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ НАМЕРЕВАЛСЯ УЧАСТВОВАТЬ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА СТОРОНЕ УКРАИНЫ

Вторник, 23 декабря 2025
Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Служба государственной безопасности Республики Абхазия СГБ совместно с ФСБ РФ задержали россиянина, готовившегося воевать на стороне Украины.

В Сочи был задержан мужчина, который, по данным следствия, намеревался участвовать в боевых действиях на стороне Украины.

В ФСБ сообщили, что, находясь в Абхазии, задержанный установил контакт с представителем украинской террористической организации, которые занимались вербовкой сторонников.

Для своего украинского куратора он собирал сведения о военнослужащих российской военной базы.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.

