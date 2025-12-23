ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ НАМЕРЕВАЛСЯ УЧАСТВОВАТЬ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА СТОРОНЕ УКРАИНЫ
Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Служба государственной безопасности Республики Абхазия СГБ совместно с ФСБ РФ задержали россиянина, готовившегося воевать на стороне Украины.
В Сочи был задержан мужчина, который, по данным следствия, намеревался участвовать в боевых действиях на стороне Украины.
В ФСБ сообщили, что, находясь в Абхазии, задержанный установил контакт с представителем украинской террористической организации, которые занимались вербовкой сторонников.
Для своего украинского куратора он собирал сведения о военнослужащих российской военной базы.
В отношении задержанного возбуждены уголовные дела.
