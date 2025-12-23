ЗАДЕРЖАН МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ НАМЕРЕВАЛСЯ УЧАСТВОВАТЬ В БОЕВЫХ ДЕЙСТВИЯХ НА СТОРОНЕ УКРАИНЫ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. Служба государственной безопасности Республики Абхазия СГБ совместно с ФСБ РФ задержали россиянина, готовившегося воевать на стороне Украины.

