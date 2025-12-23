АБХАЗИЯ И КРЫМ ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ БИЗНЕС-МИССИЮ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В столице Республики Крым – Симферополе прошла реверсная бизнес-миссия, в которой, по приглашению АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта» и под эгидой Торгово-промышленной палаты Республики Абхазия, приняла участие делегация абхазских предпринимателей – представителей разных сфер деятельности. Визит стал важным шагом в развитии взаимовыгодного диалога и укреплении деловых контактов между двумя республиками.

Бизнес-миссия стартовала с B2B-переговоров между абхазскими и крымскими предпринимателями, представляющими промышленность, сельское хозяйство, туризм, строительство, пищевую отрасль и сферу услуг. В ходе продуктивного диалога сторонами дана предварительная оценка синергии и взаимодополняемости своих деловых, производственных и ресурсных потенциалов.

Последующие дни пребывания в Крыму были посвящены практическому знакомству с промышленным потенциалом полуострова. Абхазские предприниматели посетили предприятия Симферополя, представляющие разные секторы экономики: строительный комплекс, сферу инновационного транспорта, пищевую промышленность, производство натуральной косметики.

Участники бизнес-миссии отметили, что визиты открыли им много интересных и перспективных направлений в различных отраслях.

Также состоялась встреча с замминистра по туризму Республики Крым Аметханом Тынчеровым, который представил абхазской делегации широкие возможности туристического потенциала Крыма. На встрече присутствовали представители крымских туристических сообществ.

Программа завершилась рабочей встречей с руководителем АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта» Ксенией Слуцкой, в ходе которой были подведены предварительные итоги визита. Стороны договорились в ближайшее время приступить к детальной проработке конкретных проектов, намеченных в ходе переговоров и посещения предприятий.

Данный визит открыл новые перспективы для продолжения долгосрочного и взаимовыгодного партнёрства между деловыми кругами Абхазии и Крыма.

Абхазскую делегацию возглавляла замначальника Управления внешних связей Торгово-промышленной палаты Элина Кишмария.