ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА ПРОШЕЛ В ГОСКОМИТЕТЕ ПО РЕПАТРИАЦИИ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по репатриации прошел вечер памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Мероприятие, организованное Общественной палатой Абхазии, посетила супруга первого президента Светлана Джергения, члены правительства, ветераны.

«Кажется, что о Владиславе Григорьевиче уже сказано все. Но когда начинаешь думать, понимаешь, что столько еще малоизвестных историй осталось. Его труды – предмет исследования не одного поколения», – подчеркнула председатель Общественной палаты Гули Кичба.

Участники встречи поделились своими историями, связанными с национальным лидером.

Ветераны войны подчеркнули, что абхазскому народу повезло, когда в самый тяжелый и судьбоносный момент республику возглавил именно Владислав Ардзинба. Его авторитет был беспрекословным, отметили участники встречи.

Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, доктор исторических наук, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, Герой Абхазии и кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I степени.

2025 год в Абхазии объявлен годом Владислава Ардзинба, в мае отмечалось 80-летие со дня его рождения.