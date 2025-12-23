ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА ПРОШЕЛ В ГОСКОМИТЕТЕ ПО РЕПАТРИАЦИИ
Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по репатриации прошел вечер памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Мероприятие, организованное Общественной палатой Абхазии, посетила супруга первого президента Светлана Джергения, члены правительства, ветераны.
Участники встречи поделились своими историями, связанными с национальным лидером.
Ветераны войны подчеркнули, что абхазскому народу повезло, когда в самый тяжелый и судьбоносный момент республику возглавил именно Владислав Ардзинба. Его авторитет был беспрекословным, отметили участники встречи.
Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, доктор исторических наук, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, Герой Абхазии и кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I степени.
2025 год в Абхазии объявлен годом Владислава Ардзинба, в мае отмечалось 80-летие со дня его рождения.
