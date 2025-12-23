 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2025 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА ПРОШЕЛ В ГОСКОМИТЕТЕ ПО РЕПАТРИАЦИИ

Новости Вторник, 23 декабря 2025 21:02
Оцените материал
(0 голосов)
ВЕЧЕР ПАМЯТИ ВЛАДИСЛАВА АРДЗИНБА ПРОШЕЛ В ГОСКОМИТЕТЕ ПО РЕПАТРИАЦИИ

Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. В Госкомитете по репатриации прошел вечер памяти первого президента Абхазии Владислава Ардзинба. Мероприятие, организованное Общественной палатой Абхазии, посетила супруга первого президента Светлана Джергения, члены правительства, ветераны.

«Кажется, что о Владиславе Григорьевиче уже сказано все. Но когда начинаешь думать, понимаешь, что столько еще малоизвестных историй осталось. Его труды – предмет исследования не одного поколения», – подчеркнула председатель Общественной палаты Гули Кичба.

Участники встречи поделились своими историями, связанными с национальным лидером.

Ветераны войны подчеркнули, что абхазскому народу повезло, когда в самый тяжелый и судьбоносный момент республику возглавил именно Владислав Ардзинба. Его авторитет был беспрекословным, отметили участники встречи.

Владислав Ардзинба – первый президент Абхазии, доктор исторических наук, специалист по мифологии, культуре и истории древних народов Малой Азии, Герой Абхазии и кавалер ордена «Ахьдз-Апша» I степени.

2025 год в Абхазии объявлен годом Владислава Ардзинба, в мае отмечалось 80-летие со дня его рождения.

Прочитано 7 раз

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « АБХАЗИЯ И КРЫМ ПРОВЕЛИ СОВМЕСТНУЮ БИЗНЕС-МИССИЮ НОВОГОДНИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПРОСПЕКТ МИРА» ПРОЙДЁТ В СУХУМЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.