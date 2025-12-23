НОВОГОДНИЙ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ «ПРОСПЕКТ МИРА» ПРОЙДЁТ В СУХУМЕ
Новости Вторник, 23 декабря 2025 21:12
Сухум. 23 декабря 2025 г. Абхазия-Информ. 27 декабря 2025 года в 18:00 на Площади Свободы у главной ёлки страны в Сухуме состоится новогодний музыкальный фестиваль культуры «Проспект Мира».
В программе фестиваля выступления известных эстрадных артистов, концертные номера танцевальных коллективов и праздничный фейерверк.
